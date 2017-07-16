«Ахмат» – «Амкар». Начало текстовой трансляции в 21:30 (мск)

В матче первого тура чемпионата России грозненский «Ахмат» сыграет с пермским «Амкаром».

Встреча пройдет на поле «Ахмат-Арены» в Грозном и начнется в 21:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз команды встречались в апреле текущего года в рамках 21-го тура российской премьер-лиги сезона 2016/17, тогда встреча завершилась вничью со счетом 1:1.