«Ахмат» – «Амкар». Начало текстовой трансляции в 21:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче первого тура чемпионата России грозненский «Ахмат»
сыграет с пермским «Амкаром».
Встреча пройдет на поле «Ахмат-Арены» в Грозном и начнется в
21:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, в последний раз команды встречались в апреле текущего года в рамках 21-го тура российской премьер-лиги сезона 2016/17, тогда встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
16 июля 21:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически