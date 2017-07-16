Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка. Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня, 16 июля состоится гонка десятого этапа Формулы-1 –
Гран-при Великобритании.
Гонка пройдет по трассе «Сильверстоун» в Нортгемптоншире и
начнется в 15:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
заезда.
Пилотам предстоит пройти более 306 километров, то есть 52
круга по 5891 метру.
В прошлом году победителем домашнего дня себя этапа стал
гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, он же вчера в квалификации показал лучшее
время. Вторым стал пилот «Феррари» Кими Райкконен, его партнер по команде
Себастьян Феттель замкнул тройку лидеров.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 12-е время
и в гонке будет стартовать с шестого ряда стартового поля.
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