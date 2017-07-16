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Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка. Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 16 июля состоится гонка десятого этапа Формулы-1 – Гран-при Великобритании.

Гонка пройдет по трассе «Сильверстоун» в Нортгемптоншире и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого заезда.

Пилотам предстоит пройти более 306 километров, то есть 52 круга по 5891 метру.

В прошлом году победителем домашнего дня себя этапа стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, он же вчера в квалификации показал лучшее время. Вторым стал пилот «Феррари» Кими Райкконен, его партнер по команде Себастьян Феттель замкнул тройку лидеров.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 12-е время и в гонке будет стартовать с шестого ряда стартового поля.

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