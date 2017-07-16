Александр Бубнов: Если «Анжи» доставил ЦСКА столько трудностей, то что же будет в ЛЧ?

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу ЦСКА над «Анжи» (3:1) в матче первого тура чемпионата России.

«По ходу встречи ЦСКА, как правило, владел инициативой, превосходя соперника в сыгранности, создавал давление. Команда Александра Григоряна только собралась и сразу попала под вице-чемпиона России.

Армейцам посчастливилось забить быстрый гол в начале второго тайма, после чего они имели все шансы окончательно решить исход встречи в свою пользу, но на ровном месте допустили оплошность и создали себе проблемы. Если игра в атаке на фоне плохо организованного «Анжи» у ЦСКА в целом ладилась, то в задней линии то и дело случались пожары.

В преддверии квалификации Лиги чемпионов – это тревожный признак. Если еще, по большому счету, разобранный «Анжи» доставил армейцам столько трудностей, то что же будет в споре с оппонентом более высокого уровня? По той же причине не стоит переоценивать качество игры в атаке, так как оборона хозяев предстала очень сырой», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru