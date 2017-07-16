Александр Бубнов: Если «Анжи» доставил ЦСКА столько трудностей, то что же будет в ЛЧ?
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу
ЦСКА над «Анжи» (3:1) в матче первого тура чемпионата России.
«По ходу встречи ЦСКА, как правило, владел инициативой,
превосходя соперника в сыгранности, создавал давление. Команда Александра
Григоряна только собралась и сразу попала под вице-чемпиона России.
Армейцам посчастливилось забить быстрый гол в начале второго
тайма, после чего они имели все шансы окончательно решить исход встречи в свою
пользу, но на ровном месте допустили оплошность и создали себе проблемы. Если
игра в атаке на фоне плохо организованного «Анжи» у ЦСКА в целом ладилась, то в
задней линии то и дело случались пожары.
В преддверии квалификации Лиги чемпионов – это тревожный признак. Если еще, по большому счету, разобранный «Анжи» доставил армейцам столько трудностей, то что же будет в споре с оппонентом более высокого уровня? По той же причине не стоит переоценивать качество игры в атаке, так как оборона хозяев предстала очень сырой», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru
Матч
Голы
Васин 20 (0:1). Головин 49 (0:2). Маркелов 65 (1:2). Натхо 79 (1:3 - пен.).
Состав
Анжи: Солосин, Фибел, Мусалов, Полуяхтов, Брызгалов, Липартия (Мамтов, 56), Афонин, Гулиев (Данченко, 46), Карасёв, Яковлев (Кацаев, 68), Маркелов
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Дзагоев (Чалов, 64), Вернблум, Натхо (Кучаев, 83), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 88)
Предупреждения:
Яковлев, 41; Полуяхтов, 74; Данченко, 90 - Головин, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
15 июля 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция