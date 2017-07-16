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Салливан Баррера победил Джо Смита единогласным решением судей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Кубинский полутяжеловес Салливан Баррера победил американца Джо Смита и завоевал интернациональный пояс WBC.

Поединок состоялся в американском городе Инглвуд, штат Калифорния.

Уже в первом раунде Смиту удалось отправить Барреру в нокдаун, однако Салливан сумел восстановиться и затем взять ход боя под свой контроль.

Кубинец был значительно активнее и точнее, что отразилось в итоговом счете: Баррера победил единогласным решением судей - 97:92, 97:92, 96:93.

Примечательно, что изначально поединок должен был пройти в формате 12 раундов, однако по соглашению между промоутерами обоих бойцов дистанция боя была сокращена до 10.

Отметим, что Салливан Баррера теперь является одним из самых вероятных оппонентов Сергея Ковалева. Россиянин намерен вернуться на ринг в ноябре.

Единственное в профессиональной карьере поражение Баррера потерпел от американца Андре Уорда весной 2016 года.

 

Салливан Баррера: Теперь я готов к бою за титул в полутяжелом весе (видео)

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