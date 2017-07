Салливан Баррера победил Джо Смита единогласным решением судей

Кубинский полутяжеловес Салливан Баррера победил американца Джо Смита и завоевал интернациональный пояс WBC.

Поединок состоялся в американском городе Инглвуд, штат Калифорния.

Уже в первом раунде Смиту удалось отправить Барреру в нокдаун, однако Салливан сумел восстановиться и затем взять ход боя под свой контроль.

Кубинец был значительно активнее и точнее, что отразилось в итоговом счете: Баррера победил единогласным решением судей - 97:92, 97:92, 96:93.

Sullivan Barrera Gets Off The Floor To Dominate Joe Smith Jr. https://t.co/MvPPBFsahZ #boxing pic.twitter.com/AhBCjS9iO6