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Сергей Ташуев: Мельгарехо нужно уходить из «Спартака»

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев  выразил мнение, что полузащитнику «Спартака» Лоренсо Мельгарехо  стоит задуматься о смене клубной прописки.

«Я с ним работал в «Кубани», он был очень эффективен, много забивал, поэтому его и пригласили в «Спартак». Он в том числе и ворота красно-белых в ответственных матчах поражал.

Лоренсо тяжело конкурировать в московском клубе. У нас в «Кубани» он был лидером, через него строилась большая часть атак. Мельгарехо — очень хороший нападающий, ему нужно найти свою команду. В «Спартаке» ему приходится сложно, сейчас он исполняет роли второго плана. Я считаю, что ему нужно менять клуб. У него отличная левая нога, он умеет обыгрывать и головой здорово играет. То есть парагваец обладает хорошими качествами, но «Спартак» — не его команда. Он не справляется с конкуренцией в клубе», — цитирует Ташуева RT.

В минувшем сезоне Мельгарехо сыграл в 21 матче и забил два гола.

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