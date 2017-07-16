Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Зенит
Футбол  Рубин- : -Краснодар
Водное поло  Россия- : -Греция
Формула-1  Гран-при Великобритании. Гонка
Футбол  Ахмат- : -Амкар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Робертас Пошкус: За «Ахмат» играло 12 человек на поле

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Главный тренер молодежного состава «Амкара» Робертас Пошкус  прокомментировал поражение в первом туре первенства от грозненского «Ахмата» со счетом 1:2.

«Я благодарил ребят после игры. Да, первый там играли не очень хорошо. Почему? Может быть, волновались, из-за волнения некоторые ребята не могли собраться. Некоторые играли хорошо. Так и получилось, что наш первый там вышел не таким, каким бы мы хотели его видеть. 

Во втором тайме мы играли по-другому. После перерыва практически никаких моментов у соперника не было. Мы не дали ему их создать, сравняли счет в концовке. Тяжело что-либо говорить по поводу судейства. Нас было на поле 11 человек, а соперников – 12», — цитирует Пошкуса официальный сайт «Амкара».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ахмат» – «Амкар». Начало текстовой трансляции в 21:30 (мск)В матче первого тура чемпионата России грозненский «Ахмат» сыграет с пермским «Амкаром».«Ахмат» отдал в аренду трех игроков «Спартаку» из НальчикаФутболисты «Ахмата» Халид Шахтиев, Идрис Муслуев и Чингиз Магомадов на правах аренды перешли в «Спартак» из Нальчика, сообщает официальный сайт грозненской команды.«Спартак» купит форварда сборной Косово? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» купит форварда сборной Косово? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Ахмат» обыграл «Амкар» в 1-м туре молодежного первенстваГрозненский «Ахмат» обыграл пермский «Амкар» в матче первого тура молодежного первенства России по футболу со счетом 2:1.Ярослав Годзюр: Все матчи между «Уралом» и «Тереком» были честнымиВратарь «Урала» Ярослав Годзюр прокомментирововал слухи о том, что некоторые матчи между екатеринбругским клубом и его бывшей командой, грозненским «Тереком», носили договорной характер.Гаджи Гаджиев: Рязанцев легко впишется в «Амкар»Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.Голкипер Будаков подписал контракт с «Анжи»Голкипер Александр Будаков на правах свободного агента подписал контракт с «Анжи». Об этом информирует официальный сайт махачкалинской команды.«Амкар» переиграл «Браво» на сборе в СловенииФутболисты «Амкара» в товарищеском матче на сборе в Словении обыграли команду «Браво» со счетом 3:1.«Амкар» договорился с «Зенитом» об аренде Рязанцева«Амкар» договорился с «Зенитом» об аренде полузащитника Александра Рязанцева до конца сезона-2017/18. Об этом сообщил генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин.Футболисты «Ахмата» приступили к тренировкам в Грозном (видео)В воскресенье в Грозном состоялась первая тренировка «Ахмата» после возвращения с зарубежных сборов, сообщает пресс-служба клуба.«Амкар» начал заключительный этап подготовки к старту сезонаФутболисты и тренерский штаб «Амкара» начали заключительный этап подготовки к новому сезону, сообщает официальный сайт пермской команды.Олег Кононов: Мы будем стремиться к самым высоким достижениямГлавный тренер футбольного клуба «Ахмат» Олег Кононов подвел итоги завершившихся накануне зарубежных сборов команды.Йовичич перешел в сербскую «Црвену Звезду»Полузащитник пермского «Амкара» Бранко Йовичич перешел в сербскую «Црвену Звезду». Об этом сообщает официальный сайт пермской команды.Рязанцев перейдет в «Амкар» на правах арендыСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что полузащитник Александр Рязанцев продолжит карьеру в «Амкаре».Талант и перспектива. Что за бразильцев подписывает «Ахмат»Талант и перспектива. Что за бразильцев подписывает «Ахмат»«Советский спорт» рассказывает о трех бразильских новичках «Ахмата»: Филипе Сампайо, Раванелли и Лео Жаба.«Спартак» теряет популярность? ЦСКА почти догнал народную команду в YouTube«Спартак» теряет популярность? ЦСКА почти догнал народную команду в YouTube«Советский спорт» сравнил, сколько человек успело посмотреть записи контрольных матчей с летних сборов клубов РФПЛ.«Ахмат» разгромил швейцарский «Янг Бойз», «Уфа» обыграла голландский «Утрехт»Футболисты «Ахмата» в рамках контрольного матча разгромили швейцарский клуб «Янг Бойз» со счетом 4:1.Первая победа Манчини с «Зенитом», 6 мячей от «Динамо» и новичок «Ахмата» из Бразилии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.«Ахмат» подписал пятилетний контракт с форвардом молодежной сборной Бразилии«Ахмат» подписал пятилетний контракт с форвардом молодежной сборной БразилииНападающий молодежной сборной Бразилии и «Коринтианса» Леонардо Родригес Лима, известный как Лео Жаба подписал пятилетний контракт с футбольным клубом «Ахмат», об этом сообщил президент грозненского клуб Магомед Даудов.Экс-голкипер «Ростова» Амельченко завершил карьеру в 32 года по состоянию здоровьяКак сообщает официальный сайт минского клуба «Крумкачы», белорусский вратарь Антон Амельченко, известный по выступлениям за «Ростов», «Москву» и «Терек», завершил карьеру в возрасте 32 лет из-за проблем со здоровьем.
Теннис
Веснина и Макарова выиграли Уимблдон в парном разряде
Футбол
«Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в матче за Суперкубок Украины
Футбол
Виктор Гончаренко: Чувствовался хороший градус игры
Футбол
Азамат Засеев: «Тосно» еще попьет крови другим командам
все новости
Ахмат
Ахматкалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика