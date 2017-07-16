Робертас Пошкус: За «Ахмат» играло 12 человек на поле

Главный тренер молодежного состава «Амкара» Робертас Пошкус прокомментировал поражение в первом туре первенства от грозненского «Ахмата» со счетом 1:2.

«Я благодарил ребят после игры. Да, первый там играли не очень хорошо. Почему? Может быть, волновались, из-за волнения некоторые ребята не могли собраться. Некоторые играли хорошо. Так и получилось, что наш первый там вышел не таким, каким бы мы хотели его видеть.



Во втором тайме мы играли по-другому. После перерыва практически никаких моментов у соперника не было. Мы не дали ему их создать, сравняли счет в концовке. Тяжело что-либо говорить по поводу судейства. Нас было на поле 11 человек, а соперников – 12», — цитирует Пошкуса официальный сайт «Амкара».