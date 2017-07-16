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Лео Вестерманн: Главная задача ЦСКА - победа в Евролиге

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Защитник ЦСКА Лео Вестерманн рассказал о задачах своей команды на сезон.

«ЦСКА принадлежит к топовым клубам Европы на протяжении 20 лет, если не больше. Я очень рад быть частью команды. В Европе не так много таких больших клубов. Я уже общался с Итудисом. С точки зрения тренировочного процесса у него те же методы, что и у Ясикявичюса. Это тренеры, которые были сформированы Обрадовичем.

Входит ли в цели ЦСКА победа в Евролиге? Конечно. Здесь все просто, мы должны выигрывать все. Здесь я почувствую больше давления, чем в моих предыдущих клубах. Когда ты выступаешь в Евролиге за «Партизан» или «Жальгирис», то ты — аутсайдер и охотник. Когда же выступаешь за ЦСКА, то охотятся именно на тебя. Каждый хочет снять скальп с такой команды, и в этом для меня отличие. Как бы то ни было, будь нашим соперником «Барселона», «Реал» или команды послабее, мы всегда должны побеждать», — приводит слова Вестерманна официальный сайт армейцев.

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