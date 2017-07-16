Юрий Бавин: «Урал» расстроила ничья с «Ростовом»

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в матче 1-го тура РФПЛ.

«Эмоции от своего дебюта за «Урал» были бы лучше, конечно, если бы мы победили. Разбирали «Ростов» и знали, что Гацкан у них очень хорошо замыкает дальнюю штангу. Тренеры об этом говорили. Но, видите, как получилось. Пропустили ненужный гол. В конце второго тайма, конечно, хотели вырвать победу перед своими болельщиками. Искали возможность, но не всё получилось. Будем работать, разбирать этот стандарт, с которого пропустили, а также надо работать над атакой, чтобы создавать больше моментов.

Конечно, мы недовольны результатом. Рассчитывали сегодня начать чемпионат с победы на хорошем поле, при хорошей погоде, пришло много болельщиков. Целью было победить. Ничья нас расстроила. Будем работать. Смотрим в будущее с оптимизмом», – приводит слова Бавина официальный сайт «Урала».