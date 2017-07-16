Юрий Бавин: «Урал» расстроила ничья с «Ростовом»
Полузащитник «Урала» Юрий Бавин прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в матче 1-го тура РФПЛ.
«Эмоции от своего дебюта за «Урал» были бы лучше, конечно, если бы мы победили. Разбирали «Ростов» и знали, что Гацкан у них очень хорошо замыкает дальнюю штангу. Тренеры об этом говорили. Но, видите, как получилось. Пропустили ненужный гол. В конце второго тайма, конечно, хотели вырвать победу перед своими болельщиками. Искали возможность, но не всё получилось. Будем работать, разбирать этот стандарт, с которого пропустили, а также надо работать над атакой, чтобы создавать больше моментов.
Конечно, мы недовольны результатом. Рассчитывали сегодня начать чемпионат с победы на хорошем поле, при хорошей погоде, пришло много болельщиков. Целью было победить. Ничья нас расстроила. Будем работать. Смотрим в будущее с оптимизмом», – приводит слова Бавина официальный сайт «Урала».
Матч
Голы
Димитров 41 (1:0 - пен.). Гацкан 60 (1:1).
Состав
Урал: Годзюр, Данцев (Меркулов, 75), Балажиц, Динга, Димитров, Бавин, Кулаков, Емельянов, Бикфалви, Ставпец (Юсупов, 87), Лунгу
Ростов: Абаев, Ингасон (Бобен, 45), Устинов, Вилюш, Зуев (Думбия, 73), Юсупов, Калачёв, Мевля, Байрамян, Гацкан, Бухаров (Дядюн, 15)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
15 июля 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция