Андрей Ведищев: Обновление формата Единой лиги ВТБ несет элемент неожиданности для лидеров

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал нововведения, принятые руководством Единой лиги ВТБ.

«Мы проголосовали за обновление формата и введение «Финала четырех». Это влечет определенные риски для команд «большой четверки», так как увеличивает элемент неожиданности при определении финалистов и победителя турнира, но это притягивает внимание со стороны болельщиков, средств массовой информации, спонсоров.

Формат «Финала четырех» стал еще более статусный, так как, по предложению почетного президента Лиги ВТБ Сергея Борисовича Иванова, клубы проголосовали за то, чтобы чемпион России также определялся в финальном матче», — приводит слова Ведищева официальный сайт краснодарского клуба.

8 лучших команд Лиги будут определены по итогам Регулярного сезона, который стартует в октябре 2017 года, а завершится в мае 2018 года. Затем пройдет серия 1/4 плей-офф до 3 побед по схеме 1-2-2 (серия начинается на площадки команды с более высоким посевом). Четыре победителя пар сойдутся в «Финале четырех». Чемпион России-2017/18 и итоговая классификация российских клубов также определится по результатам «Финала четырех.