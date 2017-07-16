Александр Григорян: Капитанство Яковлева - мое решение

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян заявил, что решение назначить полузащитника Павла Яковлева капитаном команды принимал лично.

«Решение назначить капитаном команды Павла Яковлева было принято мной, но думаю, что так же считает вся команда. Вице-капитанами будут Брызгалов и Афонин», — приводит слова Григоряна официальный сайт «Анжи».

Напомним, в первом туре РФПЛ «Анжи» уступил на своем поле ЦСКА со счетом 1:3.