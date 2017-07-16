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Александр Григорян: Капитанство Яковлева - мое решение

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян заявил, что решение назначить полузащитника Павла Яковлева капитаном команды принимал лично.

«Решение назначить капитаном команды Павла Яковлева было принято мной, но думаю, что так же считает вся команда. Вице-капитанами будут Брызгалов и Афонин», — приводит слова Григоряна официальный сайт «Анжи».

Напомним, в первом туре РФПЛ «Анжи» уступил на своем поле ЦСКА со счетом 1:3.

Матч

Анжи - ЦСКА - 1:3 (0:1)

Голы

Васин 20 (0:1). Головин 49 (0:2). Маркелов 65 (1:2). Натхо 79 (1:3 - пен.).

Состав

Анжи: Солосин, Фибел, Мусалов, Полуяхтов, Брызгалов, Липартия (Мамтов, 56), Афонин, Гулиев (Данченко, 46), Карасёв, Яковлев (Кацаев, 68), Маркелов

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Дзагоев (Чалов, 64), Вернблум, Натхо (Кучаев, 83), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 88)

Предупреждения:

Яковлев, 41; Полуяхтов, 74; Данченко, 90 - Головин, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

15 июля 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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