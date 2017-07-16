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Паулу Фонсека: Представители УПЛ могут проявить себя в Европе

Источник:  ФК «Шахтер»Комментарии

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека выразил мнение, что украинские футболисты и тренеры могут добиться успеха в европейских чемпионатах.

«Что нужно делать украинцам? То же, что португальцам или итальянцам, – трудиться каждый день и становиться лучше. Всегда сложно попасть в топ-чемпионат. В Европе очень много прекрасных, сильных тренеров. Но все мы должны верить в свою работу.

Украинские наставники имеют достаточно качеств, чтобы в недалеком будущем попасть в Европу и проявить себя там. Это же можно сказать и об игроках. Думаю, у Украины большой футбольный потенциал. Однако нужно больше людей на стадионах, чтобы повышать имидж и демонстрировать эту картину», — цитирует Фонсеку официальный сайт «Шахтера».

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