Паулу Фонсека: Представители УПЛ могут проявить себя в Европе

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека выразил мнение, что украинские футболисты и тренеры могут добиться успеха в европейских чемпионатах.

«Что нужно делать украинцам? То же, что португальцам или итальянцам, – трудиться каждый день и становиться лучше. Всегда сложно попасть в топ-чемпионат. В Европе очень много прекрасных, сильных тренеров. Но все мы должны верить в свою работу.

Украинские наставники имеют достаточно качеств, чтобы в недалеком будущем попасть в Европу и проявить себя там. Это же можно сказать и об игроках. Думаю, у Украины большой футбольный потенциал. Однако нужно больше людей на стадионах, чтобы повышать имидж и демонстрировать эту картину», — цитирует Фонсеку официальный сайт «Шахтера».