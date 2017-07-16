Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Зенит
Футбол  Рубин- : -Краснодар
Водное поло  Россия- : -Греция
Формула-1  Гран-при Великобритании. Гонка
Футбол  Ахмат- : -Амкар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Зюзин: «Салават Юлаев» получил отличный календарь

Источник:  Russia-Hockey.ruКомментарии

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин  прокомментировал календарь на новый сезон КХЛ.

«Не ожидал, что мое предыдущее интервью вызовет в Башкирии такой резонанс. Заметил, что все башкирские болельщики едины в одном — время варягов объективно пройдет, команда рано или поздно вернется к своим истокам. Все, мною сказанное в интервью, от первого и до последнего слова, было от души. Я никого не делал крайним, анализировал — в деталях — ошибки как нашего тренерского штаба, так и, как мне кажется, менеджмента. Профессионального ответа не услышал. На этом все.

Главная неожиданность календаря — лишь 56-матчевый регулярный чемпионат и более чем 30-дневная зимняя пауза на Олимпиаду. Получается, КХЛ для национальной команды сделала даже не многое, а абсолютно все. На мой взгляд, такая пауза и, по сути, новая предсезонка — небольшой перебор. Во всяком случае перед Играми в Сочи такой перерыв нашей сборной не помог, и, наверное, из этого негативного опыта будут извлечены уроки.

Уфа получила календарь мечты. Более идеального старта я, как тренер, еще не видел. Из первых 11 матчей — десять домашних! Идеальная возможность для тренерского штаба выстроить подготовительный цикл, не терять ни одного часа тренировочного времени, сделать на старте очень серьезный задел. В КХЛ нужно с уважением относиться к любому оппоненту — и особенно на старте, когда многое определяет не только мастерство, но и уровень подготовки. Но в любом случае и с этой точки зрения Уфа получила очень качественное расписание. 11 соперников, амбиции которых значительно ниже наших. И только в матче №12 впервые выходим на равного себе — «Магнитку». Однозначно календарь мечты!

Дома лидеры КХЛ ставят перед собой задачу брать минимум две трети баллов. Но в нашем случае есть все возможности отвоевывать 75 процентов очков и с 25 баллами из 33 возможных спокойно, в роли лидера дивизиона, входить в более позднюю осень. Сильно удивлюсь, если в сентябре наш клуб не будет идти в группе лидеров», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Словенец Мохович вошел в тренерский штаб «Адмирала»Словенский специалист Клемен Мохорич вошел в тренерский штаб «Адмрала» и будет отвечать за работу с вратарями, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.Тимофей Шишканов: Удержать звание обладателя Кубка Гагарина СКА будет непростоБывший игрок СКА Тимофей Шишканов поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ.Евгений Коротков: С Вестерлундом работать интересноНападающий «Салавата Юлаева» Евгений Коротков поделился впечатлениями от тренировок под руководством финского наставника Эркки Вестерлунда.Евгений Зимин: Надеюсь, «Спартак» при Епанчинцеве будет играть в красно-белый хоккейДвукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин поделился ожиданиями от выступления «Спартака» в предстоящем сезоне КХЛ.Леонид Вайсфельд: Была задача определиться по двум-трем позициям, решение мы принялиГенеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд перед вылетом команды на сбор в Финляндию рассказал о подготовке к новому сезону.«Салават Юлаев» отправился на сбор в Финляндию«Салават Юлаев» отправился на учебно-тренировочный сбор в Финляндию.Ничушкин может вернуться в «Даллас»Нападающий Валерий Ничушкин планирует вернуться в клуб НХЛ «Даллас Старз» после окончания контракта с ЦСКА.Никита Гусев: Меня все устраивает в СКА, считаю, что здесь я развиваюсь как игрокНападающий СКА Никита Гусев поделился впечатлениями от продления контракта с петербургским клубом.Агент Гусева – о продлении контракта со СКА: Никита изначально не собирался уезжать в НХЛАлександр Черных, агент нападающего СКА Никиты Гусева, прокомментировал подписание нового соглашение с петербургским клубом.СКА продлил контракт с ГусевымНападающий СКА Никита Гусев подписал новое соглашение с армейцами, сообщает сайт петербургского клуба.«Автомобилист» подписал нападающего Ионина и защитника Кобелева«Автомобилист» подписал однолетние контракты с нападающим Владимиром Иониным и защитником Романом Кобелевым, сообщается на официальном сайте клуба.Андрей Кареев: Конкуренции со Скривенсом не боюсьГолкипер «Салавата Юлаева» Андрей Кареев рассказал о конкуренции с Беном Скривенсом.Вячеслав Быков: Вы мне можете объяснить, почему КХЛ начала урезать клубы?Вячеслав Быков: Вы мне можете объяснить, почему КХЛ начала урезать клубы?Обозреватель «Советского спорта» обсуждает злободневные темы с дважды олимпийским чемпионом, легендарным тренером Вячеславом Быковым.Лучший вратарь ЧМ-2013 перешел в минское «Динамо». Таблица переходов КХЛЛучший вратарь ЧМ-2013 перешел в минское «Динамо». Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.«Ак Барс» подписал нападающего Галиева, выступавшего за «Вашингтон»«Ак Барс» заключил контракт с нападающим Станиславом Галиевым, сообщается на официальном сайте клуба.Вячеслав Быков: Если Ягр приедет в КХЛ, чтобы дотянуть до пенсии, то лучше не надоОбозреватель «Советского спорта» обсуждает злободневные темы с дважды олимпийским чемпионом, легендарным тренером Вячеславом Быковым.Горди Дуайер: Кандидатура Энрота была лучшим вариантом на трансферном рынке на данный моментГлавный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал переход вратаря Юнаса Энрота.14 хоккеистам АНО «ОХК «Динамо» (Москва) присвоен статус «Неограниченно свободный агент»По итогам заседания Дисциплинарного комитета КХЛ и Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ, которое состоялось 13 июля, еще 14 игроков «ОХК «Динамо» (Москва) присвоен статус «Неограниченно свободный агент».Московское «Динамо» продолжит выступать в «Парке Легенд»Новое руководство московского «Динамо» и «Парк Легенд» согласовали выступление команды на территории ледового дворца в следующем сезоне КХЛ, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ходом переговоров.«Адмирал» продлил контракт с нападающим Горшковым«Адмирал» на один год продлил контракт с нападающим Александром Горшковым.
Бокс
Крис Юбэнк-младший победил Артура Абрахама и стал последним участником Всемирной боксерской суперсерии
Футбол
Форвард «Бунедкора» Эльдор Шомурадов перешел в «Ростов»
Теннис
Веснина и Макарова выиграли Уимблдон в парном разряде
Футбол
«Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в матче за Суперкубок Украины
все новости
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости