Андрей Зюзин: «Салават Юлаев» получил отличный календарь

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин прокомментировал календарь на новый сезон КХЛ.

«Не ожидал, что мое предыдущее интервью вызовет в Башкирии такой резонанс. Заметил, что все башкирские болельщики едины в одном — время варягов объективно пройдет, команда рано или поздно вернется к своим истокам. Все, мною сказанное в интервью, от первого и до последнего слова, было от души. Я никого не делал крайним, анализировал — в деталях — ошибки как нашего тренерского штаба, так и, как мне кажется, менеджмента. Профессионального ответа не услышал. На этом все.

Главная неожиданность календаря — лишь 56-матчевый регулярный чемпионат и более чем 30-дневная зимняя пауза на Олимпиаду. Получается, КХЛ для национальной команды сделала даже не многое, а абсолютно все. На мой взгляд, такая пауза и, по сути, новая предсезонка — небольшой перебор. Во всяком случае перед Играми в Сочи такой перерыв нашей сборной не помог, и, наверное, из этого негативного опыта будут извлечены уроки.

Уфа получила календарь мечты. Более идеального старта я, как тренер, еще не видел. Из первых 11 матчей — десять домашних! Идеальная возможность для тренерского штаба выстроить подготовительный цикл, не терять ни одного часа тренировочного времени, сделать на старте очень серьезный задел. В КХЛ нужно с уважением относиться к любому оппоненту — и особенно на старте, когда многое определяет не только мастерство, но и уровень подготовки. Но в любом случае и с этой точки зрения Уфа получила очень качественное расписание. 11 соперников, амбиции которых значительно ниже наших. И только в матче №12 впервые выходим на равного себе — «Магнитку». Однозначно календарь мечты!

Дома лидеры КХЛ ставят перед собой задачу брать минимум две трети баллов. Но в нашем случае есть все возможности отвоевывать 75 процентов очков и с 25 баллами из 33 возможных спокойно, в роли лидера дивизиона, входить в более позднюю осень. Сильно удивлюсь, если в сентябре наш клуб не будет идти в группе лидеров», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.