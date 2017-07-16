Валерий Масалитин: У ЦСКА обнаружились проблемы в обороне
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу армейцев в матче первого тура «РФПЛ с махачкалинским «Анжи» (3:1).
«Матч оставил двоякое впечатление. ЦСКА играл с позиции силы, очень много атаковал в первом тайме, создавал моменты, забил два гола, мог и больше. Но обнаружились проблемы в обороне. Позволять в таком матче сопернику создавать такое количество моментов, мне кажется, непозволительно.
В контрольных матчах команда пропускала постоянно, эти проблемы как были, так и остались. Регулярно ЦСКА пропускает после разрезных передач», - цитирует Масалитина Rusfootball.info.
Матч
Голы
Васин 20 (0:1). Головин 49 (0:2). Маркелов 65 (1:2). Натхо 79 (1:3 - пен.).
Состав
Анжи: Солосин, Фибел, Мусалов, Полуяхтов, Брызгалов, Липартия (Мамтов, 56), Афонин, Гулиев (Данченко, 46), Карасёв, Яковлев (Кацаев, 68), Маркелов
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Дзагоев (Чалов, 64), Вернблум, Натхо (Кучаев, 83), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 88)
Предупреждения:
Яковлев, 41; Полуяхтов, 74; Данченко, 90 - Головин, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
15 июля 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция