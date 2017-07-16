Валерий Масалитин: У ЦСКА обнаружились проблемы в обороне

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу армейцев в матче первого тура «РФПЛ с махачкалинским «Анжи» (3:1).

«Матч оставил двоякое впечатление. ЦСКА играл с позиции силы, очень много атаковал в первом тайме, создавал моменты, забил два гола, мог и больше. Но обнаружились проблемы в обороне. Позволять в таком матче сопернику создавать такое количество моментов, мне кажется, непозволительно.

В контрольных матчах команда пропускала постоянно, эти проблемы как были, так и остались. Регулярно ЦСКА пропускает после разрезных передач», - цитирует Масалитина Rusfootball.info.