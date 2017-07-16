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Валерий Масалитин: У ЦСКА обнаружились проблемы в обороне

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу армейцев в матче первого тура «РФПЛ с махачкалинским «Анжи» (3:1).

«Матч оставил двоякое впечатление. ЦСКА играл с позиции силы, очень много атаковал в первом тайме, создавал моменты, забил два гола, мог и больше. Но обнаружились проблемы в обороне. Позволять в таком матче сопернику создавать такое количество моментов, мне кажется, непозволительно.

В контрольных матчах команда пропускала постоянно, эти проблемы как были, так и остались. Регулярно ЦСКА пропускает после разрезных передач», - цитирует Масалитина Rusfootball.info.

Матч

Анжи - ЦСКА - 1:3 (0:1)

Голы

Васин 20 (0:1). Головин 49 (0:2). Маркелов 65 (1:2). Натхо 79 (1:3 - пен.).

Состав

Анжи: Солосин, Фибел, Мусалов, Полуяхтов, Брызгалов, Липартия (Мамтов, 56), Афонин, Гулиев (Данченко, 46), Карасёв, Яковлев (Кацаев, 68), Маркелов

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Дзагоев (Чалов, 64), Вернблум, Натхо (Кучаев, 83), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 88)

Предупреждения:

Яковлев, 41; Полуяхтов, 74; Данченко, 90 - Головин, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

15 июля 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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