Юрий Газзаев: «Ротор» - команда с почерком, она будет набирать очки
Источник: ФНЛКомментарии
Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев после победы над «Ротором» отдал должное волгоградскому клубу.
«Ротор» — команда с лицом и почерком. Даже за такое короткое время удалось сделать что-то. Нет разрывов. Команда цельная. Соперник будет набирать очки. Я уверен. Что касается наших игроков, то ответственность высока. Хочется брать очки. Приятно, что выиграли», — приводит слова Газзаева официальный сайт лиги.
Матч
Голы
Акбашев 12 (0:1). Бирюков 22 (1:1). Кабутов 87 (1:2).
Место и дата
15 июля 17:30, Центральный, Онлайн-трансляция
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