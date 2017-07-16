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Юрий Газзаев: «Ротор» - команда с почерком, она будет набирать очки

Источник:  ФНЛКомментарии

Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев после победы над «Ротором» отдал должное волгоградскому клубу.

«Ротор» — команда с лицом и почерком. Даже за такое короткое время удалось сделать что-то. Нет разрывов. Команда цельная. Соперник будет набирать очки. Я уверен. Что касается наших игроков, то ответственность высока. Хочется брать очки. Приятно, что выиграли», — приводит слова Газзаева официальный сайт лиги.

Матч

Ротор - Волгарь - 1:2 (1:1)

Голы

Акбашев 12 (0:1). Бирюков 22 (1:1). Кабутов 87 (1:2).

Место и дата

15 июля 17:30, Центральный, Онлайн-трансляция

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