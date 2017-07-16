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Александр Хацкевич: На сегодняшний день лучших футболистов в «Динамо» нет

Источник:  ФК «Динамо» (Киев)Комментарии

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал поражение в Суперкубке Украины от донецкого «Шахтера» (0:2).

«Динамичная игра, без центра поля. В первые минуты мы не разобрались в опорной зоне, когда через Тайсона все атаки разгонялись. После пропущенного мяча полностью перехватили инициативу, имели моменты. Во втором тайме пропустили аналогичный мяч. Потеряли нити игры, «Шахтер» стал больше владеть мячом, играл по счету. Мы выпустили второго нападающего, создали моменты, Мбокани мог забить. Но за те моменты, которые мы не реализовали, нас наказал соперник.

Не устроило начало матча и период времени после второго мяча. Возможности были, команда старалась и продолжала играть. Команда не остановилась. Первая игра, присутствовало волнение. Что-то у нас получалось, что-то нет. К сожалению, не обошлось без ошибок. Но в сезон мы вступаем с оптимизмом.

Состав ребята знали еще за два дня до начала матча. Мы его определили по работе на сборах. У нас есть проблемы с крайними защитниками, это показала и сегодняшняя игра. Поэтому мы и приобрели Кендзеру. Проходили атаки «Шахтера», были прострелы с правого фланга, не получалась диагональная страховка Антунеша. Но сегодня лучших футболистов у нас нет. Нам нужно спокойно все посмотреть и избавиться от этих ошибок», — цитирует Хацкевича официальный сайт «Динамо».

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