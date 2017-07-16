«СКА-Хабаровск» – «Зенит». Паредес и Ерохин сыграют с первых минут
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Тренерский штаб «Зенита» назвал состав на матч 1-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска».
Стартовый состав: Андрей Лунев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Доменико Кришито, Леандро Паредес, Александр Ерохин, Олег Шатов, Жулиано, Александр Кокорин, Артем Дзюба;
Запасные: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Александр Анюков, Максим Карпов, Юрий Жирков, Ибрагим Цаллагов, Эрнани, Маурисио, Далер Кузяев, Дмитрий Полоз, Лука Джорджевич и Себастьян Дриусси.
Напомним, матч пройдет 16 июля в Хабаровске и начнется в 11:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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