Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Зенит
Футбол  Рубин- : -Краснодар
Водное поло  Россия- : -Греция
Формула-1  Гран-при Великобритании. Гонка
Футбол  Ахмат- : -Амкар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Конор Макгрегор: Хотел бы встретиться с Нурмагомедовым в России

Источник:  MMA ManiaКомментарии

Боец смешанных единоборство Конор Макгрегор прокомментировал возможность проведения боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Безусловно, я изучаю такой вариант со своими менеджерами. Это было бы неплохое зрелище, что похожее на историю в фильме про Роки Бальбоа. Просто бомба – встретиться в битве с классным бойцом, в его родной стране, тем в такой сумашедшей, как Россия», - цитирует Макгрегора MMA Mania.

Напомним, что 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, Макгрегор проведет бой с Флойдом Мейвезером. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Манчестер Юнайтед»: Забудьте про Мэйвезера и Макгрегора, настоящая битва - только у нас (видео)Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» опубликовала видео шуточного поединка между вратарем команды Жоэлом Перейрой и нападающим Антони Марсьялем.Промоутер Лу Дибелла: Бой Мэйвезер - Макгрегор - часть развлекательного бизнеса, он вредит другим поединкамАмериканский промоутер Лу Дибелла не считает, что предстоящий поединок боксера Флойда Мэйвезера со звездой ММА Конором Макгрегром пойдет на пользу спорту.Гафуров проведет реванш с НгуеномРоссиянин Марат Гафуров проведет бой-реванш с австралийцем Мартином Нгуеном.Конору Макгрегору исполнилось 28 лет!Сегодня свой день рождения отмечает один из самых популярных бойцов смешанных единоборств Конор Макгрегор.Тренер Макгрегора: Конор хочет встретиться с Хабибом в декабреТренер Конора Макгрегора Джон Кавана прокомментировал информацию о том, что его подопечный может провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.Флойд Мэйвезер: Говорят, что Макгрегор – расист, но меня это нисколько не беспокоитАмериканский боксер Флойд Мэйвезер-младший обвинил своего будущего оппонента Конора Макгрегора в расизме.Олейник врывается в элиту, Емельяненко теряет позиции. Рейтинг бойцов ММАОлейник врывается в элиту, Емельяненко теряет позиции. Рейтинг бойцов ММА«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В июльском рейтинге произошло немало изменений.Деметриус Джонсон обошел Макгрегора, Головкина и Уорда, получив награду ESPYАмериканский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в наилегчайшем весе получил награду ESPY, учрежденной спортивным телеканалом ESPN.M-1 Challenge 81. Клебер Сильва сразится против Кости Глухова22 июля открывать главный кард международного турнира M-1 Challenge 81 предстоит двум тяжеловесам-ударникам, за плечами которых 33 победы нокаутом на двоих. Клебер Раймундо Сильва (Бразилия, 13-7) выйдет в рейдж против Кости Глухова (Латвия, 31-16).Шаматава вернется на ринг 18 августаПопавший в реанимацию в день боя за титул чемпиона мира боец объявил о дате боя.Рейтинг тяжеловесов ММА. Емельяненко потерял 15 позиций, Олейник ворвался в топ-10Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко после поражения от Мэтта Митриона на турнире Bellator 180 опустился на 15 строчек в обновленном рейтинге лучших тяжеловесов мира. На данный момент Последний император занимает 43-е место.Мэйвезер подразнил Макгрегора во время битвы взглядов (видео)Непобежденный американский боксер Флойд Мэйвезер и чемпион UFC Конор Макгрегор провели вторую пресс-конференцию, посвященную грядущему поединку по правилам бокса.Хабиб Нурмагомедов: Против Мэйвезера мог бы выйти даже Роналду. Почему дерется Конор, а не он?Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке Конора Макгрегора с Флойдом Мэйвезером, а также рассказал о планах на будущее.Александр Шлеменко: Был бы более мотивированным, если бы поединок с Мусаси был за пояс BellatorРоссийский боец смешанного стиля Александр Шлеменко объяснил, при каких условиях хотел бы провести поединок с новичком Bellator Гегардом Мусаси.«Да я его в четвертом раунде уложу!» – что сказали Мэйвезер и Макгрегор«Да я его в четвертом раунде уложу!» – что сказали Мэйвезер и МакгрегорСамые высокооплачиваемые спортсмены мира Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор провели пресс-конференцию, посвященную их бою 26 августа.Конор Макгрегор: Я нокаутирую Мэйвезра за четыре раундаИрландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор поделился ожиданиями от предстоящего боя с американским боксером Флойдом Мэйвезером.Флойд Мэйвезер: Бой с Макгрегором станет последним в моей карьереБоксер Флойд Мэйвезер заявил, что поединок с ирландцем Конором Макгрегором станет последним для американца независимо от исхода боя.Амосов будет отстаивать титул чемпиона Prime Selection против поляка Тоуари18 августа в Краснодаре пройдет турнир Prime Selection: НОЧЬ ЧЕМПИОНОВ. В главном бою вечера 3-кратный чемпион мира по боевому самбо Ярослав Амосов встретиться с Салимом «Гризли» Тоуари из Польши.Гога Шаматава: Магрегор обязательно «уронит» МэйвезераРоссийский боец легчайшей весовой категории, победитель международного турнира Prime Selection-2015, обладатель чемпионского пояса в легчайшей весовой категории сделал прогноз на развитие событий в уникальном боксерском поединке американца Флойда Мейвезера и американца ирландского происхождения Конора Макгрегора.Экс-чемпион UFC хочет провести поединок против ЕмельяненкоАмериканский боец смешанного стиля Фрэнк Мир объяснил, почему не планирует встречаться со своим соотечественником Мэттом Митрионом. При этом бывший чемпион UFC в тяжелом весе отметил, что хотел бы провести бой с россиянином Федором Емельяненко, который проиграл Митриону нокаутом в прошлом месяце.
Бокс
Крис Юбэнк-младший победил Артура Абрахама и стал последним участником Всемирной боксерской суперсерии
Футбол
Форвард «Бунедкора» Эльдор Шомурадов перешел в «Ростов»
Теннис
Веснина и Макарова выиграли Уимблдон в парном разряде
Футбол
«Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в матче за Суперкубок Украины
все новости
Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедоввсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства