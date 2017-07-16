Конор Макгрегор: Хотел бы встретиться с Нурмагомедовым в России

Боец смешанных единоборство Конор Макгрегор прокомментировал возможность проведения боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Безусловно, я изучаю такой вариант со своими менеджерами. Это было бы неплохое зрелище, что похожее на историю в фильме про Роки Бальбоа. Просто бомба – встретиться в битве с классным бойцом, в его родной стране, тем в такой сумашедшей, как Россия», - цитирует Макгрегора MMA Mania.

Напомним, что 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, Макгрегор проведет бой с Флойдом Мейвезером.