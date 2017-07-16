Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Зенит
Футбол  Рубин- : -Краснодар
Водное поло  Россия- : -Греция
Формула-1  Гран-при Великобритании. Гонка
Футбол  Ахмат- : -Амкар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фэшн Сакала: Очень хочу играть в основной команде «Спартака»

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала выразил надежду, что попадает в основную команду красно-белых.

«В основной команде есть Квинси Промес, мы очень сдружились, он мне часто помогает, рассказывает о своей жизни в России, как он здесь начинал, адаптировался, воодушевляет меня, за что ему огромное спасибо. Конечно, моя мечта попасть в основную команду, но я пришел в «Спартак-2», и должен работать и доказывать, что ты лучший и достоин выступать в основе. Но с главным тренером основной команды Каррерой пока не общался.

У меня все тут замечательно, я полностью адаптировался. Нашел много друзей, мы постоянно общаемся, шутим, есть тренеры и переводчики, поэтому чувствую себя как дома. Я хоть и домосед, не люблю куда-то выходить, но это нисколько не мешает мне здесь жить.

В «Спартаке-2» я, прежде всего, игрок команды и должен помимо индивидуальных действий делать вклад в командную игру. Если я забиваю гол, то это общая заслуга, а не только моя. На чемпионате мира я хорошо выступил, мне удалось забить там много голов, и это придало мне уверенности, которая перенеслась на игру в «Спартаке-2», - цитирует Сакалу ТАСС.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Президент «Рубина»: Нам всем нужно сплотитьсяПрезидент «Рубина» Радик Шаймиев обратился к болельщикам перед стартом нового сезона.РФПЛ. 1-й тур. «СКА-Хабаровск» примет «Зенит», «Рубин» – «Краснодар» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему внимаю результаты матчей первого тура Российский футбольной премьер лиги.«СКА-Хабаровск» – «Зенит». Паредес и Ерохин сыграют с первых минутТренерский штаб «Зенита» назвал состав на матч 1-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска».Валерий Масалитин: У ЦСКА обнаружились проблемы в оборонеБывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу армейцев в матче первого тура «РФПЛ с махачкалинским «Анжи» (3:1).Валерий Рейнгольд: Дзюба развалит «Спартак» если в нем окажетсяВалерий Рейнгольд: Дзюба развалит «Спартак» если в нем окажетсяБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о будущем в «Зените» нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы. – Манч«Спартаку» засчитают техническое поражение в матче за Суперкубок? Бред! (видео)«Спартаку» засчитают техническое поражение в матче за Суперкубок? Бред! (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.РФС представил видеоролик о матче за Суперкубок России «Спартак» - «Локомотив»Российский футбольный союз представил видеоролик о матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом».Александр Григорян: Капитанство Яковлева - мое решениеГлавный тренер «Анжи» Александр Григорян заявил, что решение назначить полузащитника Павла Яковлева капитаном команды принимал лично.Юрий Бавин: «Урал» расстроила ничья с «Ростовом»Полузащитник «Урала» Юрий Бавин прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в матче 1-го тура РФПЛ.Сергей Ташуев: Мельгарехо нужно уходить из «Спартака»Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев выразил мнение, что полузащитнику «Спартака» Лоренсо Мельгарехо стоит задуматься о смене клубной прописки.Александр Бубнов: Если «Анжи» доставил ЦСКА столько трудностей, то что же будет в ЛЧ?Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу ЦСКА над «Анжи» (3:1) в матче первого тура чемпионата России.«Ахмат» – «Амкар». Начало текстовой трансляции в 21:30 (мск)В матче первого тура чемпионата России грозненский «Ахмат» сыграет с пермским «Амкаром».«Рубин» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)В матче первого тура чемпионата России «Рубин» сыграет с «Краснодаром».«СКА-Хабаровск» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 11:00 (мск)В матче первого тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» сыграет с командой «Зенит».Матильда спала с царем. А чего добились вы? Послесловие к баннерам на СуперкубкеМатильда спала с царем. А чего добились вы? Послесловие к баннерам на СуперкубкеПредлагаем взгляд из-за океана на стартовый матч российского футбольного сезона. Точнее, на события, его окружавшие.«Ахмат» отдал в аренду трех игроков «Спартаку» из НальчикаФутболисты «Ахмата» Халид Шахтиев, Идрис Муслуев и Чингиз Магомадов на правах аренды перешли в «Спартак» из Нальчика, сообщает официальный сайт грозненской команды.Провал Миранчука на глазах у Черчесова. Статистика Суперкубка-2017Провал Миранчука на глазах у Черчесова. Статистика Суперкубка-2017Автор «Советского спорта» языком цифр объясняет, за счет чего «Спартак» сумел взять верх над «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.Виктор Гончаренко: Еще раз скажу, вот такие матчи нравятся болельщикам.Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарии по итогам матча с «Анжи» (3:1).Александр Григорян: Я вижу, что команда может играть более осмысленнееГлавный тренер «Анжи» Александр Григорян дал комментарий по итогам матча с ЦСКА (1:3).Артем Ребров: Я горд быть частью этой команды, этого клубаГолкипер «Спартака» Артем Ребров поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России.
Бокс
Крис Юбэнк-младший победил Артура Абрахама и стал последним участником Всемирной боксерской суперсерии
Футбол
Форвард «Бунедкора» Эльдор Шомурадов перешел в «Ростов»
Теннис
Веснина и Макарова выиграли Уимблдон в парном разряде
Футбол
«Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в матче за Суперкубок Украины
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Фэшн Сакала
Фэшн Сакалавсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости