Фэшн Сакала: Очень хочу играть в основной команде «Спартака»

Нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала выразил надежду, что попадает в основную команду красно-белых.

«В основной команде есть Квинси Промес, мы очень сдружились, он мне часто помогает, рассказывает о своей жизни в России, как он здесь начинал, адаптировался, воодушевляет меня, за что ему огромное спасибо. Конечно, моя мечта попасть в основную команду, но я пришел в «Спартак-2», и должен работать и доказывать, что ты лучший и достоин выступать в основе. Но с главным тренером основной команды Каррерой пока не общался.

У меня все тут замечательно, я полностью адаптировался. Нашел много друзей, мы постоянно общаемся, шутим, есть тренеры и переводчики, поэтому чувствую себя как дома. Я хоть и домосед, не люблю куда-то выходить, но это нисколько не мешает мне здесь жить.

В «Спартаке-2» я, прежде всего, игрок команды и должен помимо индивидуальных действий делать вклад в командную игру. Если я забиваю гол, то это общая заслуга, а не только моя. На чемпионате мира я хорошо выступил, мне удалось забить там много голов, и это придало мне уверенности, которая перенеслась на игру в «Спартаке-2», - цитирует Сакалу ТАСС.