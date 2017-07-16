Президент «Рубина»: Нам всем нужно сплотиться

Президент «Рубина» Радик Шаймиев обратился к болельщикам перед стартом нового сезона.

«Дорогие болельщики футбольного клуба «Рубин»! Сегодня наш клуб проводит свой первый матч нового сезона. Нас ждет увлекательный блокбастер длиною в год, где каждый матч будет решающим, а результат зависит порою от секундной вспышки характера, силы воли, выносливости, веры в победу – тех, кто выкладывается на поле, и тех, кто работает у его кромки, и тех, кто пылает на трибунах.



«Рубин» прошел через испытания, стал зрелым и мудрым, осознал, как ценно не только создавать, но и беречь созданное, получая право на место в завтрашнем мире. Группа компаний ТАИФ, долгие годы поддерживающая клуб, приняла ответственное решение взять «Рубин» под свои знамёна, на которых написано «Сила во Благо!». В родной дом вернулся тренерский штаб Курбана Бекиевича Бердыева, чье имя неразрывно связано с историей успеха клуба.



Предстоящий сезон будет особенным для болельщиков, команды, города и Республики – в апреле 2018 года «Рубину» исполнится 60 лет, и славная история клуба требует новых легендарных побед. Нам необходимо сплотиться, стать «рубиновой» семьей, зажечь Огонь внутри Камня! Это нелегкая задача, но уверен – со временем, пускай не сразу, мы выплавим для «Рубина» достойную его оправу из золотых медалей и покоренных вершин.



Вместе мы — Сила! Где «Рубин» – там Победа!» — цитирует Шаймиева сайт казанского клуба.