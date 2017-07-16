Евгений Калешин: Против «Кубани» все команды играют в глухой обороне

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал поражение от подмосковных «Химок» во втором туре ФНЛ (0:1) .

«Нужно поздравить соперника с победой, «Химки» смогли выжать все из своего эпизода и забить нам. К сожалению, мы те моменты, которые имели, использовать не смогли. Команда пыталась реализовать план на игру, и, думаю, ничего не предвещало сегодняшнего поражения. Однако в футболе для того, чтобы побеждать, нужно забивать и не пропускать в свои ворота. Сегодня мы этого сделать не смогли, не смогли обезопасить себя. Наверное, поэтому и уступили.

Команде нужно время на раскачку, нужно набрать определенный ход. Естественно, многие компоненты нуждаются в улучшении, в том числе завершающая стадия атак. Против команд, которые глубоко обороняются, у нас, в принципе, проблема есть. Она была, и она осталась. Конечно, постараемся ее побыстрее устранить. Опять же, «Химки» – достаточно сложная, организованная команда, может применять несколько игровых схем. Мы готовились и к одному варианту, и к другому, в принципе, представляли, как соперник должен играть. Но гости играли очень плотно и мало позволили нам создать сегодня», — цитирует Калешина сайт ФНЛ.