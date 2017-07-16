Игорь Черевченко: Жаль, что «Балтика» подвела болельщиков

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал ничейный исход матча второго тура ФНЛ против «Сибири» (0:0).

«Сегодня было два разных тайма. В первом из них нам можно было решить все вопросы, а во втором – уже «Сибири». Приятно было видеть, сколько болельщиков пришло на стадион. Жаль, что мы их подвели и не победили. Это была первая домашняя игра, у ребят была нервозность. Да и «Сибирь» хорошая, боевая команда.

Чем можно объяснить, что на выезде «Балтике» удается играть успешнее, чем дома? Сложно сказать, пока нам не удаётся сломать эту традицию, но когда-нибудь она прервется. Но еще раз хочу выразить большое спасибо болельщикам за поддержку», — цитирует Черевченко официальный сайт ФНЛ.