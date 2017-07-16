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Дженгиз Ундер стал игроком «Ромы»

Источник:  ФК «Рома»Комментарии

Бывший игрок турецкого «Истанбула» Дженгиз Ундер стал игроком итальянской «Ромы».

Как сообщает официальный сайт римлян, соглашение рассчитано на пять лет. Сумма сделки составила 13,4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Ундер принял участие в 43 матчах, забил девять голов и отдал семь результативных передач

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