Дженгиз Ундер стал игроком «Ромы»

Бывший игрок турецкого «Истанбула» Дженгиз Ундер стал игроком итальянской «Ромы».

Как сообщает официальный сайт римлян, соглашение рассчитано на пять лет. Сумма сделки составила 13,4 миллиона евро.

OFFICIAL 📋 Cengiz Under is our fifth new signing of the summer!



➡️ https://t.co/USj8IAzeGw#ASRoma pic.twitter.com/N8BRw6DIzD