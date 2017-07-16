Дженгиз Ундер стал игроком «Ромы»
Источник: ФК «Рома»Комментарии
Бывший игрок турецкого «Истанбула» Дженгиз Ундер стал игроком итальянской «Ромы».
Как сообщает официальный сайт римлян, соглашение рассчитано на пять лет. Сумма сделки составила 13,4 миллиона евро.
OFFICIAL 📋 Cengiz Under is our fifth new signing of the summer!— AS Roma English (@ASRomaEN) 16 июля 2017 г.
➡️ https://t.co/USj8IAzeGw#ASRoma pic.twitter.com/N8BRw6DIzD
В прошедшем сезоне Ундер принял участие в 43 матчах, забил девять голов и отдал семь результативных передач
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