Дарио Срна: «Шахтер» по праву выиграл Суперкубок

Полузащитник «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал победу в Суперкубке Украины над киевским «Динамо» (2:0).

«Приятно завоевать Суперкубок и новый сезон начать с трофея. Для нас каждый турнир очень важен, и мы всегда хотим побеждать. На стадионе была прекрасная атмосфера, трибуны были заполнены. Своей игрой «Шахтер» заслужил этот результат и по праву стал обладателем Суперкубка Украины.

В этом сезоне ожидаю непростой борьбы за чемпионство. Сегодня сильнее был «Шахтер», потому смотрим в будущее с оптимизмом и надеемся на удачный старт в УПЛ. Очень важно и приятно начинать сезон с победы», - приводит слова Срна официальный клубный сайт.