Хусти не забил пенальти, но его команда одержала третью победу подряд
«Чанчунь Ятай» в
домашнем матче 17-го тура чемпионата Китая обыграл «Гуанчжоу Фули» со счетом
3:2.
В составе хозяев дублем отметился Одион Игало. Еще один мяч на счету Ду Чженюйя. Полузащитник «Чанчуня» Саболч Хусти не реализовал пенальти. У гостей отличились Цзян Чжипэн и Сяю Чжи.
«Чанчунь Ятай» набрал 22 очка и остался на девятом месте. «Гуанчжоу Фули» с 24 баллами идет восьмым.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически