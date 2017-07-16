Хусти не забил пенальти, но его команда одержала третью победу подряд

«Чанчунь Ятай» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Китая обыграл «Гуанчжоу Фули» со счетом 3:2.

В составе хозяев дублем отметился Одион Игало. Еще один мяч на счету Ду Чженюйя. Полузащитник «Чанчуня» Саболч Хусти не реализовал пенальти. У гостей отличились Цзян Чжипэн и Сяю Чжи.

«Чанчунь Ятай» набрал 22 очка и остался на девятом месте. «Гуанчжоу Фули» с 24 баллами идет восьмым.