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Александр Зинченко: Хотел бы остаться в «Манчестер Сити», но все будет зависеть от Гвардиолы

Источник:  «Футбол 1»Комментарии

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко надеется продолжить карьеру в «Манчестер Сити». 

- Все будет зависеть от Пепа Гвардиолы. Как он скажет, так и будет. Конечно, я бы хотел остаться в этой команде. Предсезонная подготовка покажет.

Гвардиола подсказывает практически всем. Считаю, это еще раз подчеркивает его уровень тренера. Разговоры идут исключительно по футболу и рабочему процессу, позициям и тактике.

Атмосфера внутри коллектива замечательная. Идет рабочий процесс. Все друг друга поддерживают в быту и на поле, все как одно целое, - рассказал Зинченко.

Напомним, прошедший сезон Александр на правах аренды провел голландском «ПСВ».

В 2016 году Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы».

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