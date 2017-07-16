Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 2Зенит
Футбол  Рубин- : -Краснодар
Водное поло  Россия- : -Греция
Формула-1  Гран-при Великобритании. Гонка
Футбол  Ахмат- : -Амкар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Сорокин: Попробуем организовать жеребьевку ЧМ-2018 в Кремле

Источник:  Welcome2018Комментарии

Генеральный директор Оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин рассказал о планах провести жеребьевку финальной части турнира в Кремле.

«Организовать жеребьевку в Кремле сложно, но, безусловно, это стоит того. Это статусное место, а финальная жеребьевка привлекает большое внимание. Мы готовы пойти на какие-то дополнительные усилия ради престижа и статуса.

Монтаж оборудования занимает несколько недель, процесс начнется в первой половине ноября. Это работа не только внутри зрительского зала, но и на прилегающих территориях: временная инфраструктура, площадки для генераторов, для вещателей. Это достаточно объемная работа в конкретном месте. Но пока у нас есть полное взаимопонимание с администрацией, нам идут навстречу, понимая важность мероприятия. Нам кажется, что это будет красиво», — цитирует Сорокина Welcome2018.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Если сборная Украины отберется на ЧМ, в России у них никаких проблем не будетПрезидент РФС Виталий Мутко высказался о возможном участии сборной Украины на чемпионате мира в России, который состоится в 2018 году.Ари: Хотел бы сыграть за сборную России на чемпионате мираНападающий «Локомотива» Арии выразил надежду, что сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира.МВД: Полуголых толп, ходящих по улицам во время чемпионата мира, не будетПервый заместитель главы МВД России Александр Горовой сообщил, что правоохранительное ведомство намерено жестко пресекать нарушения общественного порядка во время предстоящего чемпионата мира.Алексей Сорокин: Название мяча ЧМ-2018 должно быть ярким и запоминающимсяГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что название официального мяча чемпионата мира по футболу 2018 года должно быть ярким и запоминающимся.Ростовские гостиницы готовы принять гостей ЧМ-2018Ростовские гостиницы готовы принять гостей ЧМ-2018Об этом сообщил в понедельник замгубернатора региона Юрий МолодченкоИгорь Лебедев: Доказательств коррупционных связей ФИФА с Россией не существуетЧлен исполкома РФС Игорь Лебедев высказал свое мнение по поводу скандала вокруг президента ФИФА Джанни Инфантино, о котором сегодня подробно писал «Советский спорт».Стали известны 24 города России, в которых пройдет тур кубка ЧМ-2018Британская пресса снова клевещет: Россия провалит ЧМ-2018Британская пресса снова клевещет: Россия провалит ЧМ-2018Издание Daily Mail ошарашило своего читателя новостью: Россия, конечно, готова к ЧМ-2018, но явно не может себе его позволить.Лимит = провал сборной. Неужели все изменится после ЧМ-2018?Лимит = провал сборной. Неужели все изменится после ЧМ-2018?Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что с сезона-2018/19 в России будет действовать лимит на сезонную заявку, а не на поле.В ФИФА отказались менять время начала финала ЧМ-2018 по просьбе телеканала ВВСКак сообщает RT, в ФИФА не намерены менять время начала финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России.Минпромторг разрешил продавать алкоголь по паспорту болельщикаBBC попросил ФИФА о переносе финала ЧМ-2018 из-за УимблдонаРяд телеканалов во главе с британским медиагигантом BBC обратились к ФИФА с просьбой о переносе финального матча чемпионата мира 2018 года.Алексей Сорокин: Мне не стыдно за нашу сборную, ребята реально билисьДиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью «Газете.Ru» высказался о выступлении национальной команды на домашнем Кубке конфедераций.«Ньет! Россия не есть готова к чемпионат мира». Германия о Кубке конфедераций«Ньет! Россия не есть готова к чемпионат мира». Германия о Кубке конфедерацийНемецкие журналисты оценили готовность России к чемпионату мира во время Кубка конфедераций.Алексей Сорокин: Газон в Санкт-Петербурге был достойного качестваГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал состояние газона на стадионе в Санкт-Петербурге.Чем бесил Кубок конфедераций и что нам нужно исправлять к чемпионату мираЧем бесил Кубок конфедераций и что нам нужно исправлять к чемпионату мираБыло неприятное и кроме невыхода сборной России из группы.Андрей Канчельскис: Надо уговаривать Бердыева возглавить сборную России, даже соглашаясь на то, чтобы он совмещалБывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал неудачи сборной России, в частности информацию о том, что у главного тренера Станислава Черчесова было слишком мало времени на подготовку команды.Британская делегация оценила подготовку Нижнего Новгорода к ЧМ-2018Британский консул Томас Риган оценил объекты в Нижнем Новгороде, задействованые в подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.Ведущие сборные не хотят базироваться в Москве во время ЧМ из-за пробокВедущие сборные планируют избежать выбора Москвы в качестве базы во время чемпионата мира в 2018 году из-за проблем с дорожным движением. Об этом информирует ESPN FC со ссылкой на собственные источники.Валерий Гладилин: 8-9 игроков с Кубка конфедераций сыграют за Германию на чемпионате мираЗаслуженный тренер России Валерий Гладилин рассказал о перспективах сборной Германии по футболу на чемпионате мира-2018 в России.
Футбол
Алексей Поддубский: В матче с «Зенитом» «СКА-Хабаровску» не хватило мастерства
Бокс
Берчельт уверенно победил Миуру и бросил вызов Василию Ломаченко
Футбол
Виталий Мутко: ЦСКА - лидер российского футбола. Команда играет рационально и спокойно
Футбол
Александр Зинченко: Хотел бы остаться в «Манчестер Сити», но все будет зависеть от Гвардиолы
все новости
Алексей Сорокин
Алексей Сорокинвсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости