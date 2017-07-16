Алексей Сорокин: Попробуем организовать жеребьевку ЧМ-2018 в Кремле

Генеральный директор Оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин рассказал о планах провести жеребьевку финальной части турнира в Кремле.

«Организовать жеребьевку в Кремле сложно, но, безусловно, это стоит того. Это статусное место, а финальная жеребьевка привлекает большое внимание. Мы готовы пойти на какие-то дополнительные усилия ради престижа и статуса.

Монтаж оборудования занимает несколько недель, процесс начнется в первой половине ноября. Это работа не только внутри зрительского зала, но и на прилегающих территориях: временная инфраструктура, площадки для генераторов, для вещателей. Это достаточно объемная работа в конкретном месте. Но пока у нас есть полное взаимопонимание с администрацией, нам идут навстречу, понимая важность мероприятия. Нам кажется, что это будет красиво», — цитирует Сорокина Welcome2018.