Виталий Мутко: ЦСКА - лидер российского футбола. Команда играет рационально и спокойно
Президент РФС Виталий Мутко позитивно оценил игру ЦСКА на старте сезона-2017/18.
- ЦСКА - это лидер российского футбола, это стабильный, серьезный клуб, с ним нельзя шутить. Гончаренко - очень серьезный и вдумчивый тренер, я вижу, что команда играет рационально и спокойно, победа над «Анжи» стала заслуженной.
ЦСКА будет одним из фаворитов, тем интереснее будет чемпионат. Рад, что Алан Дзагоев отыграл полный матч, набирает форму, кондиции, так что в целом команда роскошно смотрится, видно, что серьезно готова к сезону, - заявил Мутко.
Напомним, в первом туре чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко со счетом 3:1 на выезде переиграли «Анжи».
Матч
Голы
Васин 20 (0:1). Головин 49 (0:2). Маркелов 65 (1:2). Натхо 79 (1:3 - пен.).
Состав
Анжи: Солосин, Фибел, Мусалов, Полуяхтов, Брызгалов, Липартия (Мамтов, 56), Афонин, Гулиев (Данченко, 46), Карасёв, Яковлев (Кацаев, 68), Маркелов
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Дзагоев (Чалов, 64), Вернблум, Натхо (Кучаев, 83), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 88)
Предупреждения:
Яковлев, 41; Полуяхтов, 74; Данченко, 90 - Головин, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
15 июля 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция