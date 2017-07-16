Виталий Мутко: ЦСКА - лидер российского футбола. Команда играет рационально и спокойно

Президент РФС Виталий Мутко позитивно оценил игру ЦСКА на старте сезона-2017/18.

- ЦСКА - это лидер российского футбола, это стабильный, серьезный клуб, с ним нельзя шутить. Гончаренко - очень серьезный и вдумчивый тренер, я вижу, что команда играет рационально и спокойно, победа над «Анжи» стала заслуженной.

ЦСКА будет одним из фаворитов, тем интереснее будет чемпионат. Рад, что Алан Дзагоев отыграл полный матч, набирает форму, кондиции, так что в целом команда роскошно смотрится, видно, что серьезно готова к сезону, - заявил Мутко.

Напомним, в первом туре чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко со счетом 3:1 на выезде переиграли «Анжи».







