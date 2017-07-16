Берчельт уверенно победил Миуру и бросил вызов Василию Ломаченко

Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт успешно защитил свой титул в поединке с японским боксером Макаши Миурой.

Уже в первом раунде Берчельту удалось отправить соперника на настил ринга. В дальнейшем мексиканец только наращивал свое преимущество. Он победил единогласным решением судей - 116:111, 119:108, 120:109.

- Я знал, что в этом бою поможет победить интеллект. Миура - настоящий воин, и он сражался до самого конца. Он продолжал идти вперед, даже когда пропускал удары, которые потрясали его.

Что касается моего будущего, то я хочу сражаться только с лучшими. Я уже провел поединки с двумя лучшими бойцами в своей весовой категории - Варгасом и Миурой. Так что теперь вызываю на бой Василия Ломаченко, - заявил Берчельт.

Поединок Берчельт - Миура был главным событием вечера бокса в американском Инглвуде. В одном из предварительных поединков кубинский тяжеловес Салливан Баррера победил Джо Смита. Теперь он может стать следующим соперником Сергея Ковалева.











