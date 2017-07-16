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Алексей Поддубский: В матче с «Зенитом» «СКА-Хабаровску» не хватило мастерства

Источник:  «Наш футбол»Комментарии

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский поделился мнением о поражении от «Зенита» (0:2) в матче первого тура РФПЛ.

- Сказалось мастерство гостей: по моментам мы были равны. 

- Чего не хватило?
- Мастерства. Разница в классе была. Но ничего страшного, все еще у нас впереди. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые пришли и рьяно болели за нас, - сказал Поддубский в эфире «Нашего Футбола».

Напомним, «Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Отличились Далер Кузяев и Александр Кокорин.

Во втором туре петербуржцы 22 июля примут «Рубин», хабаровчане 24 июля сыграют на выезде с «Арсеналом». 

Матч

СКА-Хабаровск - Зенит - 0:2 (0:0)

Голы

Кузяев 52 (0:1). Кокорин 81 (0:2).

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Пуцко, Гришко, Эдиев, Черевко (Савичев, 74), Дедечко, Баляйкин (Друзин, 90), Казанков (Федотов, 85), Лескано, Корян, Никифоров

Зенит: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Нету, Паредес, Шатов (Эрнани, 90), Жулиано (Дриусси, 74), Ерохин (Кузяев, 46), Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Казанков, 42 - Ерохин, 30; Смольников, 41; Кокорин, 67; Кузяев, 85

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

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