Алексей Поддубский: В матче с «Зенитом» «СКА-Хабаровску» не хватило мастерства

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский поделился мнением о поражении от «Зенита» (0:2) в матче первого тура РФПЛ.

- Сказалось мастерство гостей: по моментам мы были равны.



- Чего не хватило?

- Мастерства. Разница в классе была. Но ничего страшного, все еще у нас впереди. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые пришли и рьяно болели за нас, - сказал Поддубский в эфире «Нашего Футбола».

Напомним, «Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Отличились Далер Кузяев и Александр Кокорин.

Во втором туре петербуржцы 22 июля примут «Рубин», хабаровчане 24 июля сыграют на выезде с «Арсеналом».