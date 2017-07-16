Роберто Манчини: Я знал, что Кузяев забьет

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о победе над «СКА-Хабаровск» (2:0) в матче первого тура РФПЛ.

- Это был сложный матч, победа далась нелегко. Сказался тяжелый перелет и другие факторы, но мы добились хорошей победы.



- Какие сильные стороны хабаровчан вы бы выделили?

- Очень крепкая команда, которая боролась до конца.



- Чем была обусловлена замена Ерохина на Кузяева?

- Просто я знал, что Кузяев забьет (смеется), - сказал Манчини в эфире «Нашего футбола».

Напомним, «Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Отличились Далер Кузяев и Александр Кокорин.

Во втором туре петербуржцы 22 июля примут «Рубин», хабаровчане 24 июля сыграют на выезде с «Арсеналом».