Роберто Манчини: Я знал, что Кузяев забьет
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о победе над «СКА-Хабаровск» (2:0) в матче первого тура РФПЛ.
- Это был сложный матч, победа далась нелегко. Сказался тяжелый перелет и другие факторы, но мы добились хорошей победы.
- Какие сильные стороны хабаровчан вы бы выделили?
- Очень крепкая команда, которая боролась до конца.
- Чем была обусловлена замена Ерохина на Кузяева?
- Просто я знал, что Кузяев забьет (смеется), - сказал Манчини в эфире «Нашего футбола».
Напомним, «Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Отличились Далер Кузяев и Александр Кокорин.
Во втором туре петербуржцы 22 июля примут «Рубин», хабаровчане 24 июля сыграют на выезде с «Арсеналом».
Матч
СКА-Хабаровск - Зенит - 0:2 (0:0)
Голы
Кузяев 52 (0:1). Кокорин 81 (0:2).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Пуцко, Гришко, Эдиев, Черевко (Савичев, 74), Дедечко, Баляйкин (Друзин, 90), Казанков (Федотов, 85), Лескано, Корян, Никифоров
Зенит: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Нету, Паредес, Шатов (Эрнани, 90), Жулиано (Дриусси, 74), Ерохин (Кузяев, 46), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Казанков, 42 - Ерохин, 30; Смольников, 41; Кокорин, 67; Кузяев, 85
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция