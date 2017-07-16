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Уэйн Руни: Мне становилось все труднее выдерживать стандарты «Манчестер Юнайтед»

Источник:  SportsMoleКомментарии

Нападающий Уэйн Руни прокомментировал свое возвращение в «Эвертон» из «Манчестер Юнайтед». 

- В «Манчестер Юнайтед» приняты высокие стандарты, которые должен соблюдать каждый футболист. Это шло от сэра Алекса Фергюсона, а затем эти идеи укрепились в клубе благодаря таким людям, как Райан Гиггз, Гари Невилл и Пол Скоулз.

В последние несколько лет мне и Майклу Кэррику удавалось поддерживать эти стандарты. Но со временем делать это становилось все труднее. Теперь такой проблемы не существует, - цитирует Руни Sportsmole.

Напомним, Руни выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2004 года. За это время нападающий провел 559 матчей, забил 253 гола и отдал 145 голевых передач. Руни стал лучшим бомбардиром «красных дьяволов», а также был капитаном команды.

За все время в Манчестере игрок становился чемпионом Англии (5 раз), обладателем Кубка (1) и Суперкубка страны (4), Кубка лиги (3), Лиги чемпионов (1), Лиги Европы (1) и клубного чемпионата мира.


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