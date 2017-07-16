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Крис Юбэнк-младший: Абрахам не выиграл у меня ни единого раунда. Теперь иду в суперсерию за титулом Гроувза

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Британский суперсредневес Кри Юбэнк-младший прокомментировал свою победу над экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Артуром Абрахамом.

- Я знаю, что сумел не раз потрясти Абрахама. Да, мне не удалось закончить начатое и нокаутировать его, но дело было сделано. Он не выиграл у меня ни единого раунда. Тем не менее, Артур - лучший боксер, с которым мне когда-либо доводилось встречаться.

Теперь я намерен продемонстрировать свое мастерство во Всемирной боксерской суперсерии. Я иду за титулом этого парня, Джорджа Гроувза. Это будет великолепный поединок, его хочет увидеть вся Великобритания. А затем настанет очередь Джеймса Дигейла, - заявил Юбэнк.

Напомним, по итогам поединка Юбэнк-младший - Абрахам, который состоялся минувшей ночью, все трое судей отдали предпочтение англичанину: 118:110, 118:110, 120:108.

Отметим, что чемпион мира по версии IBO Крис Юбэнк-младший стал последним, восьмым участником Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) во втором среднем весе. Его оппонент по четвертьфиналу турнира уже известен - им станет представитель Турции Авни Йилдырым. Этот бой состоится в сентябре или октябре текущего года.

Джордж Гроувз, обладатель чемпионского пояса WBA, в четвертьфинале WBSS сразится с другим британцем Джейми Коксом.

Дамоклов меч «Короля Артура». Как Юбэнк-младший не пустил Абрахама в WBSS



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