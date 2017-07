Крис Юбэнк-младший: Абрахам не выиграл у меня ни единого раунда. Теперь иду в суперсерию за титулом Гроувза

Британский суперсредневес Кри Юбэнк-младший прокомментировал свою победу над экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Артуром Абрахамом.

- Я знаю, что сумел не раз потрясти Абрахама. Да, мне не удалось закончить начатое и нокаутировать его, но дело было сделано. Он не выиграл у меня ни единого раунда. Тем не менее, Артур - лучший боксер, с которым мне когда-либо доводилось встречаться.

Теперь я намерен продемонстрировать свое мастерство во Всемирной боксерской суперсерии. Я иду за титулом этого парня, Джорджа Гроувза. Это будет великолепный поединок, его хочет увидеть вся Великобритания. А затем настанет очередь Джеймса Дигейла, - заявил Юбэнк.

