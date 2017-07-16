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«Ювентус» заплатит «Арсеналу» за Войцеха Щесны 9 миллионов евро

Источник:  Gazzetta dello SportКомментарии

Стали известны подробности предстоящего перехода вратаря сборной Польши Войцеха Щесны из «Арсенала» в «Ювентус». 

По информации итальянских СМИ, туринский клуб заплатит за голкипера 9 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «канониры» собираются выручить на продаже Щесны как минимум 15 миллионов.

Ожидается, что 27-летний вратарь перейдет в «Ювентус» уже на следующей неделе и примет участие в предсезонном турне команды по Соединенным Штатам.

Последние два сезона Щесны отыграл за «Рому» на правах аренды.


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