«Ювентус» заплатит «Арсеналу» за Войцеха Щесны 9 миллионов евро
Источник: Gazzetta dello SportКомментарии
Стали известны подробности предстоящего перехода вратаря сборной Польши Войцеха Щесны из «Арсенала» в «Ювентус».
По информации итальянских СМИ, туринский клуб заплатит за голкипера 9 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «канониры» собираются выручить на продаже Щесны как минимум 15 миллионов.
Ожидается, что 27-летний вратарь перейдет в «Ювентус» уже на следующей неделе и примет участие в предсезонном турне команды по Соединенным Штатам.Последние два сезона Щесны отыграл за «Рому» на правах аренды.
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