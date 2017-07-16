Дмитрий Хомуха: Больших изменений в игре ЦСКА не произошло. Можно говорить о проблемах в обороне

Старший тренер юношеской сборной России (U-17) прокомментировал игру ЦСКА на старте сезона-2017/18.

- ЦСКА довольно уверенно одержал победу над «Анжи». И на уровне исполнителей команда предстала гораздо выше классом, чем «Анжи», поэтому результат закономерен.

Игра команды похожа на то, что было в концовке прошлого сезона: и схема игры осталась прежней, и футболисты. Больших изменений не произошло, все было ожидаемо. Можно говорить о проблемах в обороне - если армейцы не внесут коррективы в игру в защите, у них могут возникнуть проблемы с командами другого уровня.

Можно говорить о том, что у ЦСКА есть группа игроков, которая в последнее время является ведущими. Достаточно неплохо смотрелся Васин и хорошо выглядел Головин. Не только из-за того, что забили мячи, но и по ходу матча выглядели достаточно неплохо. Дзагоев постепенно входит в игровой ритм, было видно, что пока он находится не в лучших физических кондициях. Но со временем, принимая участие в матчах, он, конечно, доберет и будет демонстрировать другой уровень футбола. А Витиньо в этом матче ничем себя не проявил, - рассказал Хомуха.

Напомним, в первом туре чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко со счетом 3:1 на выезде переиграли «Анжи».

Дмитрий Хомуха играл за ЦСКА в 1997 - 2000 годах.



