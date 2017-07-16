Дмитрий Хомуха: Больших изменений в игре ЦСКА не произошло. Можно говорить о проблемах в обороне
Старший тренер юношеской сборной России (U-17) прокомментировал игру ЦСКА на старте сезона-2017/18.
- ЦСКА довольно уверенно одержал победу над «Анжи». И на уровне исполнителей команда предстала гораздо выше классом, чем «Анжи», поэтому результат закономерен.
Игра команды похожа на то, что было в концовке прошлого сезона: и схема игры осталась прежней, и футболисты. Больших изменений не произошло, все было ожидаемо. Можно говорить о проблемах в обороне - если армейцы не внесут коррективы в игру в защите, у них могут возникнуть проблемы с командами другого уровня.
Можно говорить о том, что у ЦСКА есть группа игроков, которая в последнее время является ведущими. Достаточно неплохо смотрелся Васин и хорошо выглядел Головин. Не только из-за того, что забили мячи, но и по ходу матча выглядели достаточно неплохо. Дзагоев постепенно входит в игровой ритм, было видно, что пока он находится не в лучших физических кондициях. Но со временем, принимая участие в матчах, он, конечно, доберет и будет демонстрировать другой уровень футбола. А Витиньо в этом матче ничем себя не проявил, - рассказал Хомуха.
Напомним, в первом туре чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко со счетом 3:1 на выезде переиграли «Анжи».
Дмитрий Хомуха играл за ЦСКА в 1997 - 2000 годах.
Матч
Голы
Васин 20 (0:1). Головин 49 (0:2). Маркелов 65 (1:2). Натхо 79 (1:3 - пен.).
Состав
Анжи: Солосин, Фибел, Мусалов, Полуяхтов, Брызгалов, Липартия (Мамтов, 56), Афонин, Гулиев (Данченко, 46), Карасёв, Яковлев (Кацаев, 68), Маркелов
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Дзагоев (Чалов, 64), Вернблум, Натхо (Кучаев, 83), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 88)
Предупреждения:
Яковлев, 41; Полуяхтов, 74; Данченко, 90 - Головин, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
15 июля 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция