Далер Кузяев: «Зенит» отмучился, теперь очередь остальных

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от победы над «СКА-Хабаровском» в первом туре РФПЛ.

«Особых трудностей не было. Было, конечно, немного непривычно, что мы прилетели в 4 утра по местному времени. Разница во времени немножко непривычной оказалась для нас. В целом, мы справились с этим перелетом. У меня была хорошая позиция, решил ударить и получилось забить, чему я очень рад.



Манчини просто перед моим выходом на поле попросил постараться, чтобы забить гол. Он сказал слово «марко». Я знаю, что это переводится как «отличиться».



«СКА-Хабаровск» — очень сильный соперник, я думаю, что они доставят всем командам неприятности на своем поле, еще в связи с этим перелетом, так что, я думаю, что команда из Хабаровска — не подарок. Мы отмучались, теперь очередь других команд», — цитирует Кузяева официальный сайт «Зенита».