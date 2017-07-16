Далер Кузяев: «Зенит» отмучился, теперь очередь остальных
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от победы над «СКА-Хабаровском» в первом туре РФПЛ.
«Особых трудностей не было. Было, конечно, немного
непривычно, что мы прилетели в 4 утра по местному времени. Разница во времени
немножко непривычной оказалась для нас. В целом, мы справились с этим
перелетом. У меня была хорошая позиция, решил ударить и получилось забить, чему
я очень рад.
Манчини просто перед моим выходом на поле попросил постараться, чтобы забить гол. Он сказал слово «марко». Я знаю, что это переводится как «отличиться».
«СКА-Хабаровск» — очень сильный соперник, я думаю, что они доставят всем командам неприятности на своем поле, еще в связи с этим перелетом, так что, я думаю, что команда из Хабаровска — не подарок. Мы отмучались, теперь очередь других команд», — цитирует Кузяева официальный сайт «Зенита».
Матч
СКА-Хабаровск - Зенит - 0:2 (0:0)
Голы
Кузяев 52 (0:1). Кокорин 81 (0:2).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Пуцко, Гришко, Эдиев, Черевко (Савичев, 74), Дедечко, Баляйкин (Друзин, 90), Казанков (Федотов, 85), Лескано, Корян, Никифоров
Зенит: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Нету, Паредес, Шатов (Эрнани, 90), Жулиано (Дриусси, 74), Ерохин (Кузяев, 46), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Казанков, 42 - Ерохин, 30; Смольников, 41; Кокорин, 67; Кузяев, 85
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция