Павел Астахов: Мы уверены, что Швед не вернется в НБА. Он продолжит играть за «Химки»
Источник: ТАССКомментарии
Генеральный директор подмосковного клуба «Химки» Павел Астахов уверен в том, что клуб сохранит в своих рядах защитника сборной России Алексея Шведа.
- Самым важным для нас было сохранить костяк российских игроков, что нам и удалось сделать. Включая Шведа. У Алексея есть конечно опция, по которой он может до 25 июля перейти в клуб НБА. Но мы уверены, что он останется и в предстоящем сезоне будет блистать в Евролиге.
Мы сделали несколько точечных приобретений, плюс будут еще усиления. Процентов на 75 мы состав уже укомплектовали, - цитирует Астахова агентство ТАСС.
Напомним, в минувшем сезоне Алексей Швед был признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ. Он играет за «Химки» с 2015 года.
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