Павел Астахов: Мы уверены, что Швед не вернется в НБА. Он продолжит играть за «Химки»

Генеральный директор подмосковного клуба «Химки» Павел Астахов уверен в том, что клуб сохранит в своих рядах защитника сборной России Алексея Шведа.

- Самым важным для нас было сохранить костяк российских игроков, что нам и удалось сделать. Включая Шведа. У Алексея есть конечно опция, по которой он может до 25 июля перейти в клуб НБА. Но мы уверены, что он останется и в предстоящем сезоне будет блистать в Евролиге.