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Александр Кокорин: Мы с Дзюбой не ставим задачу забить 35 мячей за сезон

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о победе над «СКА-Хабаровском» (2:0) в матче первого тура РФПЛ.

- Путаницы в голове не произошло из-за разницы во времени?
- На самом деле только поспали мало. Перелет - отличный, условия, гостиница, еда - все супер. Поле поменяли на газон лучшего качества. Так что тяжело было только то, что не все поспали нормально.

- Манчини сказал, что Кокорин и Дзюба забьют в сезоне 35 мячей. Теперь осталось 34. Готовы исполнить план?
- Мы будем стараться это сделать. Нам нужно забивать, потому что результат по большей части зависит от форвардов. Мы не ставим себе именно такую задачу на сезон, но понимаем, что нужно забивать в каждой игре. Если получится забить 35, будем только рады, - приводит слова Кокорина официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Отличились Далер Кузяев и Александр Кокорин. Во втором туре петербуржцы 22 июля примут «Рубин», хабаровчане 24 июля сыграют на выезде с «Арсеналом». 

Матч

СКА-Хабаровск - Зенит - 0:2 (0:0)

Голы

Кузяев 52 (0:1). Кокорин 81 (0:2).

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Пуцко, Гришко, Эдиев, Черевко (Савичев, 74), Дедечко, Баляйкин (Друзин, 90), Казанков (Федотов, 85), Лескано, Корян, Никифоров

Зенит: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Нету, Паредес, Шатов (Эрнани, 90), Жулиано (Дриусси, 74), Ерохин (Кузяев, 46), Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Казанков, 42 - Ерохин, 30; Смольников, 41; Кокорин, 67; Кузяев, 85

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

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