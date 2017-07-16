Александр Кокорин: Мы с Дзюбой не ставим задачу забить 35 мячей за сезон

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о победе над «СКА-Хабаровском» (2:0) в матче первого тура РФПЛ.

- Путаницы в голове не произошло из-за разницы во времени?

- На самом деле только поспали мало. Перелет - отличный, условия, гостиница, еда - все супер. Поле поменяли на газон лучшего качества. Так что тяжело было только то, что не все поспали нормально.



- Манчини сказал, что Кокорин и Дзюба забьют в сезоне 35 мячей. Теперь осталось 34. Готовы исполнить план?

- Мы будем стараться это сделать. Нам нужно забивать, потому что результат по большей части зависит от форвардов. Мы не ставим себе именно такую задачу на сезон, но понимаем, что нужно забивать в каждой игре. Если получится забить 35, будем только рады, - приводит слова Кокорина официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Отличились Далер Кузяев и Александр Кокорин. Во втором туре петербуржцы 22 июля примут «Рубин», хабаровчане 24 июля сыграют на выезде с «Арсеналом».