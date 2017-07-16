Александр Шлеменко: Мусаси - очень неудобный боец, слабых сторон у него немного

Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился ожиданиями от встречи с голландцем Гегардом Мусаси.

- То, что я не буду фаворитом, для меня ни на что не влияет. Я знаю одно точно: я буду работать до конца. А что там в итоге будет - посмотрим. Мусаси хорош во всех аспектах: может и нокаутировать, и приём сделать. Он очень неудобный боец, слабых сторон у него не так много. Плюс к этому он не «сдыхает» в бою. Я понимаю всю его опасность.

Относительно веса скажу так: я начал свою карьеру недовеском, но побеждал соперников, которые были крупнее меня. Силу духа еще никто не отменял. На бой против человека, который крупнее тебя, надо выходить с очень хорошо продуманной тактикой. Если я выйду против Мусаси без тактики, то, скорее всего, проиграю и даже могу проиграть досрочно. Я знаю, что мне будет тяжело. Но если удастся построить правильную тактику и не отходить от нее, то я выиграю этот бой, - рассказал Шлеменко.

С 2013 года Гегард Мусаси выступал в UFC. 10 июля стало известно о том, что он подписал соглашение с Bellator.

В послужном списке Александра Шлеменко - 56 побед и 9 поражений в смешанных единоборствах.

В активе Мусаси - 42 победы, 6 поражений и 2 ничьи.

Поединок Шлеменко - Мусаси состоится 20 октября в рамках турнира Bellator 185.

