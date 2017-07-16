Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 2Зенит
Теннис  Чилич- : -Федерер
Футбол  Ахмат- : -Амкар
Формула-1  Гран-при Великобритании. Гонка
Футбол  Рубин- : -Краснодар
Водное поло  Россия- : -Греция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Шлеменко: Мусаси - очень неудобный боец, слабых сторон у него немного

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился ожиданиями от встречи с голландцем Гегардом Мусаси.

- То, что я не буду фаворитом, для меня ни на что не влияет. Я знаю одно точно: я буду работать до конца. А что там в итоге будет - посмотрим. Мусаси хорош во всех аспектах: может и нокаутировать, и приём сделать. Он очень неудобный боец, слабых сторон у него не так много. Плюс к этому он не «сдыхает» в бою. Я понимаю всю его опасность.

Относительно веса скажу так: я начал свою карьеру недовеском, но побеждал соперников, которые были крупнее меня. Силу духа еще никто не отменял. На бой против человека, который крупнее тебя, надо выходить с очень хорошо продуманной тактикой. Если я выйду против Мусаси без тактики, то, скорее всего, проиграю и даже могу проиграть досрочно. Я знаю, что мне будет тяжело. Но если удастся построить правильную тактику и не отходить от нее, то я выиграю этот бой, - рассказал Шлеменко.

С 2013 года Гегард Мусаси выступал в UFC. 10 июля стало известно о том, что он подписал соглашение с Bellator.

В послужном списке Александра Шлеменко - 56 побед и 9 поражений в смешанных единоборствах.

В активе Мусаси - 42 победы, 6 поражений и 2 ничьи.

Поединок Шлеменко - Мусаси состоится 20 октября в рамках турнира Bellator 185. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шлеменко проведет поединок с Гегардом Мусаси 20 октябряРоссийский боец ММА Александр Шлеменко проведет поединок 20 октября против голландца Гегарда Мусаси в рамках турнира Bellator 185.Олейник врывается в элиту, Емельяненко теряет позиции. Рейтинг бойцов ММАОлейник врывается в элиту, Емельяненко теряет позиции. Рейтинг бойцов ММА«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В июльском рейтинге произошло немало изменений.Александр Шлеменко: Был бы более мотивированным, если бы поединок с Мусаси был за пояс BellatorРоссийский боец смешанного стиля Александр Шлеменко объяснил, при каких условиях хотел бы провести поединок с новичком Bellator Гегардом Мусаси.Минаков изъявил желание провести бой с Митрионом, пославшим в нокаут ЕмельяненкоРоссийский боец смешанного стиля, бывший чемпион Bellator Виталий Минаков изъявил желание провести поединок с американцем Мэттом Митрионом, который ранее одержал победу над представителем РФ Федором Емельяненко в рамках главного боя турнира Bellator 180 в Нью-Йорке.Мэтт Митрион: После боя с Емельяненко попросил подписать Федора свои перчаткиАмериканский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион прокомментировал победу над россиянином Федором Емельяненко.Мэтт Митрион: Готов провести еще один бой с ЕмельяненкоАмериканский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион заявил, что готов провести реванш с Федором Емельяненко.Задушит ли Олейник бойфренда Роузи? Главные бои июля в ММАЗадушит ли Олейник бойфренда Роузи? Главные бои июля в ММА«Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июля.Александр Шлеменко: Биспинг просто решил попиариться на ЕмельяненкоРоссийский боец ММА, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал слова чемпиона UFC в среднем весе британца Майка Биспинга о том, что Федор Емельяненко мог употреблять запрещенные препараты во время выступления в Японии.Вадим Финкельштейн: Емельяненко лучше оставаться в промоушене BellatorБывший менеджер российского тяжеловеса Федора Емельяненко, президент компании М-1 Global Вадим Финкельштейн поделился своим видением будущего «Последнего императора».Федор Емельяненко: Не списывайте меня со счетовРоссийский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко прокомментировал разговоры о том, что ему пора завершить карьеру.Андрей Рябинский: Возраст Емельяненко дал о себе знатьВице-президент Федерации профессионального бокса России Андрея Рябинский заявил, что причиной поражения Федора Емельяненко стал возраст.Ну, проиграл Федор Емельяненко. И что теперь? Колонка Сергея ВащенкоНу, проиграл Федор Емельяненко. И что теперь? Колонка Сергея ВащенкоОбозреватель «Советского спорта» – о поединке Федора Емельяненко и Мэтта Митриона.Александр Шлеменко: На месте Емельяненко я бы не стал так быстро принимать решение о завершении карьерыРоссийский боец ММА, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко рассказал, что Федору Емельяненко рано думать о завершении карьеры.Личный тренер Емельяненко: Нокаут был конкретный, состояние здоровье Федора должны оценить специалистыЛичный тренер российского тяжеловеса Федора Емельяненко Александр Мичков прокомментировал его поражение в поединке с Мэттом Митрионом.Виталий Мутко: Емельяненко был и остается выдающимся спортсменом. Будем поддерживать его всегдаВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал поражение Федора Емельяненко в поединке с Мэттом Митрионом.Камил Гаджиев: Емельяненко еще может завершить карьеруИзвестный промоутер Камил Гаджиев прокомментировал решение Федора Емельяненко продолжить карьеру после поражения от Мэтта Митриона нокаутом.Голландский тренер Федора Емельяненко: Наша тактика заключалась в том, чтобы быстро перевести бой в партерГолландский тренер Питер Тайссе рассказал о том, каков был план Федора Емельяненко на поединок с Мэттом Митрионом.Виталий Минаков: Емельяненко проиграл, допустив ошибку в атакеБоец смешанных единоборств Виталий Минаков прокомментировал поражения Федора Емельяненко от Мэтта Митриона нокаутом на второй минуте первого раунда.Президент Bellator: Сегодня у Федора не сложилось, но он достиг уже всего в смешанных единоборствахПрезидент бойцовской организации Bellator Скотт Кокер прокомментировал поражение Федора Емельяненко в поединке с Мэттом Митрионом.Вадим Немков: В битве тяжеловесов все решает один точный ударЧемпион мира по боевому самбо Вадим Немков прокомментировал поражение Федора Емельяненко от американца Мэтта Митриона нокаутом на турнире Bellator 180.
Футбол
Дмитрий Хомуха: Больших изменений в игре ЦСКА не произошло. Можно говорить о проблемах в обороне
Футбол
«Ювентус» заплатит «Арсеналу» за Войцеха Щесны 9 миллионов евро
Бокс
Крис Юбэнк-младший: Абрахам не выиграл у меня ни единого раунда. Теперь иду в суперсерию за титулом Гроувза
Футбол
Уэйн Руни: Мне становилось все труднее выдерживать стандарты «Манчестер Юнайтед»
все новости
Bellator
Bellatorвсе новости
Александр Шлеменко
Александр Шлеменковсе новости