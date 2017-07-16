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Даниил Квят: Не вижу причин, почему мы с «Торо Россо» не сможем продолжить сотрудничество

Источник:  F1news.ruКомментарии

Российский пилот «Формулы-» Даниил Квят рассказал о своем будущем в «Торо Россо», за которую он выступает в нынешнем сезоне.

 - Собираюсь ли я поговорить с командой о своем будущем? Я не вижу необходимости в этом. Решение находится в их руках, и каким бы оно ни было, положительным или отрицательным, после его принятия мы будем двигаться вперед. Они все прекрасно знают обо мне, у нас уже были некоторые разговоры, и все остались довольны. Я доволен командой, они, судя по словам, довольны мной, и я не вижу причин, почему мы не сможем продолжить сотрудничество, - цитирует гонщика сайт F1News.

 Напомним, что по итогам квалификации Гран-при Великобритании россиянин занял 12-е место. Победителем квалификации стал британец из «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Второй результат показал Кими Райкконен («Феррари»), его партнер по команде Себастьян Феттель замкнул тройку лидеров. 

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