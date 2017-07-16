Андер Эррера: Я счастлив в «Манчестер Юнайтед» и не вел переговоры с «Барселоной»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера не намерен покидать английский клуб нынешним летом.

- Я не вел переговоры «Барселоной», так как счастлив в «Манчестер Юнайтед». Здесь я чувствую себя важным и ценным игроком, поэтому я полностью сосредоточен на выступлениях за «МЮ».

Мората? Конечно, я хотел, чтобы он стал моим одноклубником. Он был очень близок к этому, клубы готовили этот трансфер. Жаль, что он не перешел в «МЮ», но я в любом случае желаю ему удачи, - заявил Эррера.

Напомним, после возвращения Уэйна Руни в «Эвертон» Андер Эррера стал вице-капитаном «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» хочет заработать на продаже форварда сборной Испании Альваро Мораты 90 миллионов евро.

