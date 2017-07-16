Хишир подписал контракт новичка с «Нью-Джерси Девилз»

«Нью-Джерси» подписал трехлетний контракт новичка с нападающим Нико Хиширом.

Зарплата швейцарца составит 925 тысяч долларов плюс бонусы.



Very happy to sign my first NHL contract! Thanks to all who helped me get here!😊Super excited about the things ahead with the @NJDevils 😀 pic.twitter.com/NITPnuzQ7g — Nico Hischier (@nicohischier) 15 июля 2017 г.

В прошлом сезоне 18-летний форвард набрал 86 (38+48) очков в 57 матчах за «Галифакс» и был признан лучшим новичком сезона в юниорской лиге Квебека.

Напомним, что «Девилз» выбрали Хишира под первым номером драфта 2017 года.