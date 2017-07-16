Марко Антонио Баррера: Канело Альварес победит Головкина решением судей

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Марко Антонио Баррера поделился ожиданиями от предстоящего боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

- Это будет интересный, но трудный поединок для обоих боксеров. У Головкина есть сила, но Канело - быстрый боец, и его стиль может позволить ему справиться с мощью GGG.



Мне нравится, когда иностранцы адаптируются к мексиканской культуре. К тому же, тренер Головкина Абель Санчес - мексиканец, так что это вполне объяснимо. Можно сказать, что у его стиля есть мексиканские корни.



Хорошо, что один из лучших бойцов современности уважает Мексику. Это комплимент для каждого мексиканца.



Я полагаю, что Канело одержит победу решением судей, - рассказал Баррера.

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Напомним, поединок Головкин - Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. На кону будут стоять чемпионские пояса WBC, IBF и WBA в среднем весе, принадлежащие боксеру из Казахстана.



