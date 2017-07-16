В ФИФА не получали писем о бойкоте чемпионата мира в Катаре

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не получал писем с требованием перенести чемпионат мира 2022 года из Катара. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ФИФА.

«Президент ФИФА никогда не получал такого письма и впоследствии не делал никаких комментариев по этому поводу. Как уже говорилось, ФИФА находится в постоянном контакте с организационным комитетом Катара - 2022», - отмечается в заявлении.

Ранее в СМИ сообщалось, что шесть арабских государств потребовали от Международной федерации футбола (ФИФА) перенести чемпионат мира 2022 года из Катара.