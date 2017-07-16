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Адам Джонсон попросил перевода в другую тюрьму

Источник:  Лента.РуКомментарии

Бывший полузащитник «Сандерленда» и сборной Англии Адам Джонсон, осужденный на шесть лет тюрьмы за сексуальную связь с несовершеннолетней, попросил перевода в другое учреждение.

Как сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на The Sun, Джонсон пожаловался руководству тюрьмы, что его хотят убить. Один из заключенных рассказал Джонсону Джонсону о готовящемся на него покушении. Отмечается, что расправу над ним собирались учинить с помощью самодельного ножа.

Напомним, в марте 2016 года Джонсона признали виновным по двум пунктам («сексуальная связь с несовершеннолетней» и «совращение несовершеннолетней»).

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