Сергей Фурсенко: Футболисты «Зенита» сыграли в Хабаровске на пять баллов

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал победу своей команды в первом туре чемпионата России.

- Конечно, играть было сложно: во-первых, первый официальный матч Роберто Манчини, во-вторых, дальний перелет, в-третьих, искусственное поле, играть не нем очень непросто, оно не приспособлено к быстрой игре «Зенита». Но надо сказать, что ребята справились с задачей хорошо. С учетом того, что перелет был девять часов, сыграли на пять баллов. Победа ценна еще и тем, что соперник - хорошо подготовленная команда, - рассказал Фурсенко.

Напомним, «Зенит» в матче первого тура РФПЛ обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.

Голами отметились Далер Кузяев, дебютировавший за петербургский клуб, и Александр Кокорин.

Напомним, во втором туре «Зенит» 22 июля примет «Рубин», «СКА-Хабаровск» 24 июля сыграет на выезде с «Арсеналом».