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Сергей Фурсенко: Футболисты «Зенита» сыграли в Хабаровске на пять баллов

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал победу своей команды в первом туре чемпионата России. 

- Конечно, играть было сложно: во-первых, первый официальный матч Роберто Манчини, во-вторых, дальний перелет, в-третьих, искусственное поле, играть не нем очень непросто, оно не приспособлено к быстрой игре «Зенита». Но надо сказать, что ребята справились с задачей хорошо. С учетом того, что перелет был девять часов, сыграли на пять баллов. Победа ценна еще и тем, что соперник - хорошо подготовленная команда, - рассказал Фурсенко.

Напомним, «Зенит» в матче первого тура РФПЛ обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.

Голами отметились Далер Кузяев, дебютировавший за петербургский клуб, и Александр Кокорин.

Напомним, во втором туре «Зенит» 22 июля примет «Рубин», «СКА-Хабаровск» 24 июля сыграет на выезде с «Арсеналом».

Матч

СКА-Хабаровск - Зенит - 0:2 (0:0)

Голы

Кузяев 52 (0:1). Кокорин 81 (0:2).

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Пуцко, Гришко, Эдиев, Черевко (Савичев, 74), Дедечко, Баляйкин (Друзин, 90), Казанков (Федотов, 85), Лескано, Корян, Никифоров

Зенит: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Нету, Паредес, Шатов (Эрнани, 90), Жулиано (Дриусси, 74), Ерохин (Кузяев, 46), Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Казанков, 42 - Ерохин, 30; Смольников, 41; Кокорин, 67; Кузяев, 85

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

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