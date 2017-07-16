Сергей Фурсенко: Футболисты «Зенита» сыграли в Хабаровске на пять баллов
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал победу своей команды в первом туре чемпионата России.
- Конечно, играть было сложно: во-первых, первый официальный матч Роберто Манчини, во-вторых, дальний перелет, в-третьих, искусственное поле, играть не нем очень непросто, оно не приспособлено к быстрой игре «Зенита». Но надо сказать, что ребята справились с задачей хорошо. С учетом того, что перелет был девять часов, сыграли на пять баллов. Победа ценна еще и тем, что соперник - хорошо подготовленная команда, - рассказал Фурсенко.
Напомним, «Зенит» в матче первого тура РФПЛ обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.
Голами отметились Далер Кузяев, дебютировавший за петербургский клуб, и Александр Кокорин.
Напомним, во втором туре «Зенит» 22 июля примет «Рубин», «СКА-Хабаровск» 24 июля сыграет на выезде с «Арсеналом».
Матч
СКА-Хабаровск - Зенит - 0:2 (0:0)
Голы
Кузяев 52 (0:1). Кокорин 81 (0:2).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Пуцко, Гришко, Эдиев, Черевко (Савичев, 74), Дедечко, Баляйкин (Друзин, 90), Казанков (Федотов, 85), Лескано, Корян, Никифоров
Зенит: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Нету, Паредес, Шатов (Эрнани, 90), Жулиано (Дриусси, 74), Ерохин (Кузяев, 46), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Казанков, 42 - Ерохин, 30; Смольников, 41; Кокорин, 67; Кузяев, 85
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция