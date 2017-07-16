Виталий Мутко: Веснина и Макарова, на мой взгляд, являются одной из сильнейших пар в мире

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поделился впечатлениями от победы Елены Весниной и Екатерины Макаровой на Уимблдонском турнире.

- Елена Веснина и Екатерина Макарова, на мой взгляд, являются одной из сильнейших пар в мире. И если они подводят себя к турниру в хороших физических кондициях, то соперничать с ними очень сложно. Они - олимпийские чемпионки, и мы видели, как на Олимпиаде они уверенно разобрались со всеми. Так произошло и здесь. Уимблдон – первый турнир, который они еще ни разу не выигрывали. Поэтому мы поздравляем их с победой, - передает слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, что российские теннисистки в финале Уимблдона в парном разряде обыграли дуэт китаянки Хаочин Чань с румынкой Моникой Никулеску со счетом 6:0, 6:0.