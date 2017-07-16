Пацкевич и Колесниченко стали чемпионками мира в технической программе
Российские синхронистки Александра Пацкевич и Светлана Колесниченко завоевали золото чемпионата мира в Будапеште в технической программе.
За программу «Джаз» на композицию из мюзикла «Чикаго» Пацкевич и Колесниченко получили от судей 95,0515 балла.
Второе место занял дуэт из Китая Цзян Тинтин и Цзян Вэньвэнь (94,0775). Бронза досталась представителям Украины – Анне Волошиной и Елизавете Яхно (92,6482).
Напомним, ранее Колесниченко завоевала золото в сольной технической программе.
Будапешт (Венгрия)
Чемпионат мира по водным видам спорта
Синхронное плавание
Техническая программа
1. Александра Пацкевич/Светлана Колесниченко (Россия) – 95,0515
2. Цзян Тинтин/Цзян Вэньвэнь (Китай) – 94,0775
3. Анна Волошина/Елизавета Яхно (Украина) – 92,6482
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