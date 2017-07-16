Защитник «Наполи» забил ударом со своей половины поля (видео)

Защитник итальянского «Наполи» Влад Кирикеш в контрольном матче с «Тренто» забил ударом со своей половины поля. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на аккаунт Everything Napoli‏ в Twitter.

Добавим, что матч завершился со счетом 7:0 в пользу команды из Неаполя.