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Защитник «Наполи» забил ударом со своей половины поля (видео)

Источник:  Лента.РуКомментарии

Защитник итальянского «Наполи» Влад Кирикеш в контрольном матче с «Тренто» забил ударом со своей половины поля. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на аккаунт Everything Napoli‏ в Twitter.

Добавим, что матч завершился со счетом 7:0 в пользу команды из Неаполя.

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