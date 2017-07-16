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Вячеслав Быков: Хишир – вершина айсберга швейцарского хоккея

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал о прогрессе швейцарского хоккея в последние годы.

- Игру Хишира в Швейцарии я толком не видел. Он же в 17 лет уехал в юниорскую лигу Квебека, где провел сезон за «Галифакс». И там проявил себя с очень хорошей стороны. Швейцарцы без ума от Хишира. Впервые за всю историю их игрока выбрали первым на драфте НХЛ. К этому шло. Нико – это вершина айсберга. Но вообще хоккей в стране развивается бурно, тот же Нино Нидеррайтер выбирался пятым. Это результат того, что поднимается качество игры.

Почему так происходит? Потому что здесь серьезно подходят к детско-юношескому хоккею. Есть хорошая образовательная среда для тренеров, постоянные курсы. Высокое качество тренировочного процесса, отбор детей в секции. И это фундамент, на котором держится взрослый хоккей. Здесь очень приличная лига, и это вы увидите на Олимпиаде, где не будет игроков НХЛ. Отсюда многие попадут не только в сборную Швейцарии, которая показывает добротный хоккей, но и в сборную Канады, – цитирует Быкова официальный сайт НХЛ.

Ранее стало известно, что «Нью-Джерси» подписал трехлетний контракт новичка с нападающим Нико Хиширом.

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