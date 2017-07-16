Тревор ван Римсдайк: Связываю свое будущее с «Каролиной»

Защитник «Каролины» Тревор ван Римсдайк поделился мнением о переходе в команду.

- Мне нравилось в Чикаго. Я провел там три чудесных года. Там мне рано дали шанс. В 2015 году мы выиграли Кубок. Я был не самой большой частью этого успеха, но все равно было здорово. Однако теперь я связываю свое будущее с «Каролиной». Здесь другая ситуация. В «Чикаго» было много ребят с богатым послужным списком, а тут в основном собраны молодые игроки вроде Песке, защитников Джастина Фолка, Джейккоба Славина, Ноа Ханифина, и так далее. Будет интересно стать частью группы этих игроков. Не могу уже дождаться, когда все начнется, - передает слова ван Римсдайка официальный сайт НХЛ.



Всю карьеру ван Римсдайк провел в Чикаго. В 158 матчах за последние два сезона он набрал 31 (8+23) очко и в среднем проводил на льду по 18:25 минут.